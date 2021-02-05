83 milyon 614 bin 362 kişi olduk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Türkiye nüfusunu açıkladı. Buna göre ülke nüfusu, 2020’de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

İLK KEZ AZALDI

Bu dönemde ülke nüfusunun yüzde 18,49’unun ikamet ettiği İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ili olmaya devam etti. Bu nüfusun 7 milyon 750 bin 836’sının erkek, 7 milyon 711 bin 616’sının ise kadın olduğu görüldü. Yıllara göre nüfusa bakıldığında, 2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdiği belirlendi. 2000 yılında 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” (ADNKS) ile hesaplandığı 2007’de 12 milyon 573 bin 836 kişiye, 2013’te 14 milyon 160 bin 467’ye, 2019’da ise 15 milyon 519 bin 267’ye yükseldi. Nüfusun 2020’de 2001 yılından bu yana ilk kez gerilemesi dikkati çekti. İstanbul’un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452’ye düştü.

EN AZ NÜFUS BAYBURT’TA

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt’u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti. Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu.