94 yaşında kışlık odununu sırtında taşıyor Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Hanife Topaloğlu (94), kışlık yakacağı odunu ormanlık alandan toplayıp, sırtında taşıyarak evine getiriyor. Gün içinde iki kez sırtına yüklediği odunlarla 3 kilometrelik mesafeyi yürüyen Hanife Topaloğlu, ilerleyen yaşına rağmen dinç ve dinamik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2019, 12:12 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019, 12:15 AA