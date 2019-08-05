Hayat 94 yaşında kışlık odununu sırtında taşıyor
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94 yaşında kışlık odununu sırtında taşıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Hanife Topaloğlu (94), kışlık yakacağı odunu ormanlık alandan toplayıp, sırtında taşıyarak evine getiriyor. Gün içinde iki kez sırtına yüklediği odunlarla 3 kilometrelik mesafeyi yürüyen Hanife Topaloğlu, ilerleyen yaşına rağmen dinç ve dinamik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi AA
Hanife Topaloğlu
Hanife Topaloğlu

Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Alakeçi köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Hanife Topaloğlu, çocuklarının yardım talebini kabul etmeyerek her işi kendisi yapıyor. Topaloğlu, kışlık odununu da yaz aylarında ormandan topluyor.

Kışlık odunlarını kendisi hazırlıyor

Her gün köye 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana giderek, kırık ağaç dallarından topladığı odunları sırtına yükleyen Topaloğlu, yürüyerek evine getiriyor. Topaloğlu, topladığı odunları ocakta yemek pişirmede de kullanıyor.

Yaz boyunca haftanın 3 günü ormanlık alana odunı toplamaya gittiğini belirten Hanife Topaloğlu, "Kışlık odunlarımı kendim hazırlıyorum. Ormanlık alandaki kırık ağaç dallarını topluyorum. Geçen yıl getirdiğim odunları yeni kullanıyorum. Tasarruflu olmak lazım" dedi.

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