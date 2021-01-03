ABD'de 68 yıl sonra ilk: Hamile kadının karnındaki bebeği çalan kadın zehirli iğne ile öldürülecek

ABD'de meydana gelen olayda, Lisa Montgomery, hamile bir kadını öldürdükten sonra karnını yararak bebeği kaçırdı. Olay gündeme bomba gibi düşerken, ABD Adalet Bakanlığı kadının idam edilmesine karar verdi.

İDAM ZEHİRLİ İĞNE İLE OLACAK

İlk olarak belirlenen 8 Aralık tarihi koronavirüs nedeniyle ertelenirken, temyiz mahkemesiLisa Montgomery'nin 12 Ocak'ta idam edilmesine karar verdi. Cani kadının idamı Indiana'daki Terre Haute'de zehirli iğneyle gerçekleşecek. Kadının avukatları idamın gözden geçirilmesi için bir kez daha başvuru yapmaya hazırlanıyor.

68 YIL SONRA İLK

The Sun'ın haberine göre alınan idam kararı tartışma konusu olurken, ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek.

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SALDIRIDAN KURTULAN BEBEK ŞU AN 16 YAŞINDA

Ancak bilinci kapanmayan Stinnett, Montgomery bir mutfak bıçağıyla kız çocuğunu karnından keserek alırken kendini savunmaya çalıştı. Bebek saldırıdan kurtulmuştu ve şimdi 16 yaşında.