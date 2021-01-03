Hayat ABDde 68 yıl sonra ilk Hamile kadının karnındaki bebeği çalan kadın zehirli iğne ile öldürülecek
AKTÜEL

ABD'de 68 yıl sonra ilk idam: Hamile kadının karnındaki bebeği çalan kadın zehirli iğne ile öldürülecek

ABD'de 68 yıl sonra ilk: Hamile kadının karnındaki bebeği çalan kadın zehirli iğne ile öldürülecek

ABD'de bir kadını öldürerek karnındaki bebeği kaçıran Lisa Montgomery'nin idam edileceği tarih belli oldu. Daha önce 8 Aralık'ta uygulanacağı belirtilen idam koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, Montgomery'nin idamının 12 Ocak tarihinde yapılacağı belirtildi. Öte yandan 68 yıl sonra ilk kez ABD'de bir kadın idam edilecek.

Haber Merkezi Diğer
Anneyi öldürerek bebeği karnından çıkaran Lisa Montgomery.
Anneyi öldürerek bebeği karnından çıkaran Lisa Montgomery.

ABD'de meydana gelen olayda, Lisa Montgomery, hamile bir kadını öldürdükten sonra karnını yararak bebeği kaçırdı. Olay gündeme bomba gibi düşerken, ABD Adalet Bakanlığı kadının idam edilmesine karar verdi.

İDAM ZEHİRLİ İĞNE İLE OLACAK

İlk olarak belirlenen 8 Aralık tarihi koronavirüs nedeniyle ertelenirken, temyiz mahkemesiLisa Montgomery'nin 12 Ocak'ta idam edilmesine karar verdi. Cani kadının idamı Indiana'daki Terre Haute'de zehirli iğneyle gerçekleşecek. Kadının avukatları idamın gözden geçirilmesi için bir kez daha başvuru yapmaya hazırlanıyor.

68 YIL SONRA İLK

The Sun'ın haberine göre alınan idam kararı tartışma konusu olurken, ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek.

SALDIRIDAN KURTULAN BEBEK ŞU AN 16 YAŞINDA

Ancak bilinci kapanmayan Stinnett, Montgomery bir mutfak bıçağıyla kız çocuğunu karnından keserek alırken kendini savunmaya çalıştı. Bebek saldırıdan kurtulmuştu ve şimdi 16 yaşında.

Annesinin karnından zorla çıkarılan bebek şu an 16 yaşında.
Abone Ol Google News
Hırsız kiracısuçüstü yakalandı

Hırsız kiracı
suçüstü yakalandı

​İtfaiye merdiveni il evden çıkarıldı.
Başkentte DEAŞ operasyonu

Başkentte DEAŞ operasyonu

Polis tarafından, örgüt üyelerinin çok sayıda ​fotoğrafına ulaşıldı.
Cenaze evlerinde yer kalmadı

Cenaze evlerinde yer kalmadı

​ABD'de salgının tırmandığı California'da durum ağırlaşıyor.
Mutasyon nöbeti

Mutasyon nöbeti

​Hastalar sıkı bir şekilde izolasyona alındı.
KADES imdadına yetişti<br>

KADES imdadına yetişti

​Eve hızlıca gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Dokunulmaz turistler

Dokunulmaz turistler

​BAE'de İsraillilere her şey normal.
2021'de her alanda şahlanış

2021'de her alanda şahlanış

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirtti.
Sakın konuşma

Sakın konuşma

CHP'den tacize uğrayan kadına baskı.
THY Avrupa ikincisi

THY Avrupa ikincisi

​Dünyada ise en çok uçan 5. şirket.
Sadece 52 kişi

Sadece 52 kişi

​PKK'ya katılım 1984'ün altında.
Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yarım saat dayanabildi

Yarım saat dayanabildi

​​Radamel Falcao sakatlanarak oyundan çıktı.
Berat Özdemir <br>Trabzonspor'da

Berat Özdemir
Trabzonspor'da

​Genç oyuncunun transferini, kongre üyesi açıkladı.
Tekneler<br>karaya oturdu

Tekneler
karaya oturdu

​Terkos gölündeki manzara şaşkına çevirdi.
Mesafeyi koruduk komutanım!

Mesafeyi koruduk komutanım!

CHP'li başkandan sokak kısıtlamasında içkili alem.
Vaka sayısında<br>düşüş sürüyor

Vaka sayısında
düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Vatikan bu kadar<br>tepki göstermedi

Vatikan bu kadar
tepki göstermedi

Kurtulmuş'tan Sözcü gazetesine 'Ayasofya' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.