Hayat ABDde FETÖ gerçeklerini anlatan Türk kuruluşa siber saldırı Enes Kanteri eleştiren paylaşımlar sonrası çok sayıda hesap şikayet etti
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​ABD'de FETÖ gerçeklerini anlatan Türk kuruluşa siber saldırı: Enes Kanter'i eleştiren paylaşımlar sonrası çok sayıda hesap şikayet etti

ABD'de FETÖ gerçeklerini anlatan Türk kuruluşa siber saldırı: Enes Kanter'i eleştiren paylaşımlar sonrası çok sayıda hesap şikayet etti

FETÖ destekçilerinin Twitter'ı manipüle etmesi üzerine, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin Twitter hesabı askıya alındı. TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulundu.

Haber Merkezi AA
FETÖ'cü Enes Kanter.
FETÖ'cü Enes Kanter.

ABD merkezli Twitter, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) hesabını askıya aldı.

ENES KANTER PAYLAŞIMLARI SONRASI ORGANİZE OLDULAR

TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulundu.

Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden oldu.

Öte yandan, TASC'ın sosyal medya hesaplarına çoğunluğu Avrupa olmak üzere ABD dışından 600 kadar saldırı oldu.

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TASC, FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ABD'DE ANLATIYOR

ABD'de yaşayan herkese FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak için çalışmalar yürüten TASC, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonlarını ve pankart taşıyan uçakları, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.

ENES KANTER, ABD'DE FETÖ'NÜN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

FETÖ ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen, örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) platformunu terör propagandası için kullanıyor.

NBA takımlarından Boston Celtics'de oynanan Kanter'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurması ve Twitter hesabında kendisini ''Hizmetin Hizmetkarı'' olarak tanımlaması, örgüte olan desteğini açıkça ortaya koyuyor.

Kanter, her platformda FETÖ'ye ve sık sık Pennsylvania'da ziyaret ettiği örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e açıkça destek vermeye devam ediyor.

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