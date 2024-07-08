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Açık havada Filistin filmleri gösterilecek

TRT’nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 Punto 2024”başladı. Feriye’de düzenlenen, basın toplantısında TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, etkinlik takvimi ve program içeriğine ilişkin bilgi verdi.

04:00 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:45 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Faruk Güven, İbrahim Keleş.
Faruk Güven, İbrahim Keleş.

İbrahim Keleş, TRT 12 Punto’nun altı yıldır Türk sinemasının yeni ve farklı hikayelerini geliştirmeyi, festival ve dağıtım süreçlerini desteklemeyi hedeflediğini söyledi. Her yıl TRT ortak yapımlarına yer verdikleri açık hava gösterimlerini bu sene Filistin sinemasına ayırdıklarını söyleyen Keleş, “Filistinli yönetmenlerin güçlü ve etkili dört filmine yer vereceğiz. Bu filmlerin yönetmenleri de filmleri katılımcılarla birlikte izleyecek” dedi.

İLK KEZ YAPIM DANIŞMANLIĞI VERİLECEK

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise masterclass ve panellerde önemli isimleri ağırlayacaklarını belirtti. Güven, bu yıl ilk kez eklenen yapım danışmanlığı bölümüyle katılımcılara yurt dışındaki imkanlar başta olmak üzere çeşitli konularda destek olacaklarını söyledi. Dün başlayan “TRT 12 Punto”, Feriye’de 14 Temmuz’a kadar sürecek. Etkinlikte Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcılarla dünya sinema endüstrisinin önemli kuruluşlarının yöneticileri yer alırken, ustalık dersleri, paneller ve sunumlar herkese açık ve ücretsiz olacak. “12 Punto Özel” yayını 14 Temmuz’a kadar her akşam 19.00’da TRT 2’de izleyiciyle buluşacak. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere “trt12punto.com” adresinden ya da sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.



#TRT 12 Punto
#Filistin
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#Etkinlik
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