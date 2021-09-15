Hayat Acun Ilıcalı o futbol kulübü için harekete geçti İnşallah alacağım
AKTÜEL

Acun Ilıcalı o futbol kulübü için harekete geçti: İnşallah alacağım

Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübü Hull City'yi alacak. Ilıcalı geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almıştı. Sittard'daki hisselerini satan Ilıcalı, İngiltere'den bir takım almak istediğini ifade etmişti. Son olarak Acun Ilıcalı, Championship ekiplerinden Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Acun Ilıcalı o futbol kulübü için harekete geçti: İnşallah alacağım
Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almıştı. Sittard'daki hisselerini satan Ilıcalı, İngiltere'den bir takım almak istediğini ifade etmişti.

İNGİLİZ BASININDA YER ALMIŞTI

Ilcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri, hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı.

Son olarak Acun Ilıcalı, Championship ekiplerinden Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

"İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak."

Acun Ilıcalı'dan yangınzedelere rekor bağış: 100 aileye 5 milyon liralık eşya
HAYAT
Acun Ilıcalı'dan yangınzedelere rekor bağış: 100 aileye 5 milyon liralık eşya
Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.