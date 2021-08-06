Hayat Acun Ilıcalıdan yangınzedelere rekor bağış 100 aileye 5 milyon liralık eşya
AKTÜEL

Acun Ilıcalı'dan yangınzedelere rekor bağış: 100 aileye 5 milyon liralık eşya

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için harekete geçti. Haluk Levent'in derneği AHBAP ile ortak bir çalışma yapan Ilıcalı, tespit edilen 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik eşya yardımı yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Acun Ilıcalıdan yangınzedelere rekor bağış: 100 aileye 5 milyon liralık eşya
Acun Ilıcalı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, günlerdir AHBAP Derneği ile afet bölgesinden vatandaşlara yardım eden Haluk Levent öncülüğünde ailelere yardım etme kararı aldı. Müjdeli haberi veren Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Acun Ilıcalı, Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL ilk ful eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağ ol" dedi.

Yangınlar için gecesini gündüzüne katan Haluk Levent: AHBAP olarak Kazakistan'dan uçak kiraladık
HAYAT
Yangınlar için gecesini gündüzüne katan Haluk Levent: AHBAP olarak Kazakistan'dan uçak kiraladık

Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
FOTOĞRAF 6
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Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi.
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“Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi.
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“2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.”
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Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.
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Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam.
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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.


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