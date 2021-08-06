Acun Ilıcalı'dan yangınzedelere rekor bağış: 100 aileye 5 milyon liralık eşya

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, günlerdir AHBAP Derneği ile afet bölgesinden vatandaşlara yardım eden Haluk Levent öncülüğünde ailelere yardım etme kararı aldı. Müjdeli haberi veren Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Acun Ilıcalı, Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL ilk ful eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağ ol" dedi.

Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz @acunilicali ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık.@acunilicali Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL ilk full eşya desteği sağlayacak.

Güzel adam sağol!

👏👏👏👏 REKLAM August 6, 2021

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