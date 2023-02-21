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Hayat

AFAD il il paylaştı: Deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı 400 bine dayandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadırlar bölgelere sevk edildi. Depremin vurduğu kentlerde afetzedeler için bugüne kadar 300 bin 809 çadır kurulumu yapıldı.

14:04 . 21/02/2023 Salı
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Depremin vurduğu kentlerde afetzedeler için bugüne kadar 300 bin 809 çadır kurulumu yapıldı.

Depremin vurduğu kentlerde afetzedeler için bugüne kadar 300 bin 809 çadır kurulumu yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor. 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ili enkaza çevirdi. 41 binin üzerinde can kaybı olan depremde, binlerce bina yıkıldı. Kalanların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 16'ncı güne girilirken, yurdun dört bir yanından gönüllülerin de yardımları sürüyor. Bu kapsamda devlet iş birliği ile depremden etkilenen illerde hummalı çalışmalar başlatıldı.

Vatandaşlar çadır kentlere yerleştiriliyor

Şehirlerin yeniden ayaklanması için canla başla mücadele edilirken, depremzedeler için de çadır kurulumu ve konteyner yapımı da hızlandırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadırlar bölgelere sevk edildi. Vatandaşlar için yaşam koşulları oluşturulurken, ihtiyaç malzemeleri de ulaştırılıyor.

"300 bin 809 çadır kurulumunu tamamladık"

Bu süreçte AFAD hesabından, sık sık çalışmalara ilişkin bilgiler veriliyor. Yapılan son açıklamada ise deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısına yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor. Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300 bin 809 çadır kurulumunu tamamladık."





#maraş
#afad
#hatay
23 dakika önce
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AFAD il il paylaştı: Deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı 400 bine dayandı
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