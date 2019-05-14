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Hayat Ağaç dalından yaptıkları okla hayallerine atış yapıyorlar
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AKTÜEL

Ağaç dalından yaptıkları okla hayallerine atış yapıyorlar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Yukarı Harım köyünde öğrenciler, ağaç dallarından hazırladıkları okla, hayallerindeki üniversitelerin yazılı olduğu hedeflere atış yapıyor.

Haber Merkezi AA
Öğrenciler.
Öğrenciler.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan, taşımalı eğitim kapsamında 15 köyden 300 öğrencinin eğitim gördüğü Yukarı Harım köyündeki okulun öğrencileri okçuluğa merak sardı.

Kısıtlı imkanlar nedeniyle su borusu ve sapan lastiğinden yay, ağaç dallarından yaptıkları ok ile teneffüs zili çaldığında bahçeye çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı, gelecekte okumak istedikleri İstanbul, Harvard, Oxford, Boğaziçi ve Akdeniz gibi üniversite isimlerinin yazılı olduğu hedeflere atış gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin bu alanda yeteneklerini gören okul idaresi de müsabaka düzenlemeye hazırlanıyor. Bismil Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, yaptığı açıklamada, çocuklara eğitimin yanı sıra hedef aşılayan değerleri de vermek gerektiğini söyledi.

Çocukların akademik başarılarının gelişmesi için önce hayal kurmalarını ve hedef belirlemelerini sağladıklarını aktaran Ak, "Öğrencilerimizin iyi bir üniversiteye gitme hayalleri vardı. Okul yöneticilerinin desteğiyle öğrenciler kendileri için bir hedef belirleyip, su borularından ve lastiklerden yaptıkları okla hedeflerine atış yapmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.

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Okul müdürü Serhat Yektaş, öğrencilerin ellerinde su borusu ve sapan lastiğinden yaptıkları yay ile ağaç dallarından yaptıkları okla okula geldiklerini görünce, bu yeteneklerini ön plana çıkarmak için bir kulüp oluşturmaya karar verdiklerini belirtti.

Çocuklar için bir hedef belirlediklerini, bu hedefin de onların hayallerine göre olmasını istediklerini dile getiren Yektaş, "Çocuklarımızın ilerde hangi üniversiteye gitmek istediklerini, hangi meslekleri seçmek istediklerini kartondan oluşturduğumuz hedeflere yazdık. Öğrencilerimiz bu hedeflere atış yapıyor" diye konuştu.

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