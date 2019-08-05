Hayat Ahlattaki iç kalede Oğuz damgaları bulundu
KÜLTÜR SANAT

Ahlat'taki iç kalede 'Oğuz damgaları' bulundu

"Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında "Oğuz damgalarına" rastlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, "Kazı ilerledikçe yapının işlevi hakkında bilgi edineceğiz, detaylı tanım imkanı bulacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Oğuz damgaları.
Oğuz damgaları.

"Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan ilçede, Müze Müdürlüğünün başkanlığında Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor.

Ahlat'ta mağara evlerinin bulunduğu Harabeşehir'de yer alan kaya bloklarının üzerine kurulu iç kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılan kazı çalışmalarında, ortaya çıkarılan yapılardaki taşların üzerinde Oğuzlara ait damgalar tespit edildi.

Eski Ahlat Şehri Kazıları Bilimsel Koordinatörü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, yaptığı açıklamada, Ahlat Müze Müdürlüğü nezaretinde temmuzun ilk haftasından beri kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İç kalede ilk kez düzenli kazı yapılıyor.

Kalenin doğu cephesindeki girişte bulunan iki kule arasında ve üst kısımda üç noktada açma çalışması yaptıklarını anlatan Kulaz, şöyle konuştu:

  • "Açma yaptığımız yerlerden biri de kalenin üst kısmındaki sekizgen yapı. İşlevi hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Kazı ilerledikçe yapının işlevi hakkında bilgi edineceğiz, detaylı tanım imkanı bulacağız. Açma çalışmalarımızda çeşitli Oğuz damgalarına rastladık. Oğuz boylarından biri de Avşar boyudur. Avşar boyu imleri de yine taşlar üzerinde yer alıyor.
  • Bu bizde bazı bulguları çağrıştırıyor. Buraya ilk gelen Oğuz boyları olduğuna göre, kale de muhtemelen özellikle Ahlatşahlar'a, erken döneme ait bir yapı olmalıdır. Bunu şu anda kesin söyleyebilmek mümkün değil. Kazı ilerledikçe belki kitabe bulacağız veya başka bulgular elde edeceğiz. Kalenin surlarında tespit ettiğimiz bir kitabe de bu yönde bize ip uçları sunuyor."

Toprağın altında ne varsa ortaya çıkarmayı amaçlıyorlar

Avşarların, Oğuzların bir kolu olmasından dolayı imlerin tamamının "Oğuz damgaları" olarak nitelendirilebileceğini belirten Kulaz, "Daha önce başka yerlerde işaretler bulunmuş ama iç kalede ilk kez düzenli kazı yapılıyor. 1950 ile 1960'lı yıllarda sondaj şeklinde basit çalışmalar yapılmış. Onun dışında herhangi çalışma yapılmamış. Buradaki Oğuz damgaları da ilk defa tarafımızca bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İç kalenin farklı alanlarında da açma çalışması yapacaklarını bildiren Kulaz, "İç kaleler yönetim merkezleridir. Yönetim merkezlerinde bir veya iki yapı olmaz. Birçok yapı olduğunu düşünüyoruz. Toprağın altında her ne varsa ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Sağlıklı sonuç verebilecek bir jeoradar çalışması da yapacağız." dedi.

REKLAM

Eskişehir'de 5 bin yıllık iskeletler bulundu
HAYAT
Eskişehir'de 5 bin yıllık iskeletler bulundu

5 bin yıllık bebek mezarı ziyaretçilerin ilgi odağı
HAYAT
5 bin yıllık bebek mezarı ziyaretçilerin ilgi odağı
İsrail askerlerini kanser etti

İsrail askerlerini kanser etti

​Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askere teşhis konuldu.
Birinci nakil sonuçları açıklandı

Birinci nakil sonuçları açıklandı

​LGS kapsamındaki birinci esas nakil sonuçları açıklandı.
Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

​Otelde çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu.
Kız kardeşini de öldürmüş

Kız kardeşini de öldürmüş

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı.
1 kişi kayboldu

1 kişi kayboldu

Caddeleri dükkanları su bastı mahsur kalanlar var.
Çöp konteyneri ile varile saklanmışlar

Çöp konteyneri ile varile saklanmışlar

​Polisten kaçmak için araçtan atlayanlar yakalandı.

Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali geldi.

Bayram öncesi açıklanacak

Bayram öncesi açıklanacak

​ÖSYM'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Katliam

Katliam

Suriye'de 255 kimyasal saldırı düzenlendi.
Keşmir<br> diken üstünde

Keşmir
diken üstünde

Hindistan, Müslümanları hedef almaya hazırlanıyor.
200 bin işlem

200 bin işlem

Nöbetçi noterlik uygulamasına büyük ilgi.
Yanlış teşhis<br> hakimi yaktı

Yanlış teşhis
hakimi yaktı

Önce görevden sonra da gözaltına alındı.
Yas tutacaklar

Yas tutacaklar

ABD'yi 'beyaz ırkçı' terörü vurdu.
MHP ile yola devam

MHP ile yola devam

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.