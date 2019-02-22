Ahmet Kaya'nın ağabeyinden Yorgun Yıllar albümü

Sanatçı, 25 yıl aradan sonra çıkardığı "Yorgun Yıllar"ın 4'üncü albümü olduğunu söyledi. Albümde 11 şarkı olduğunu belirten Kaya, "Bir tanesi söz ve müzik Erhan Güleryüz'e ait, bir tanesi Kul Ahmet'in, bir diğeri Ahmet Can Akyol'un, diğerlerinin ise söz ve müziği bana ait. 'Hodri Meydan' isimli şarkıma da klip çektik." dedi.

Kaya, resim ve sinemaya da ilgi duyduğunu vurgulayarak, "90'lı yılların başında sinemaya yöneldim, hem yurt içinde hem yurt dışında birkaç proje yapmıştım. Daha sonra resme yöneldim, bu 25 yıllık arada Türkiye'nin her yerinde karma ya da kişisel sergiler açtım. Paris'te 3 sergi açtım" ifadelerini kullandı.

Ülkesini seviyor

Yaklaşık 3 yıl hazırlık sürecinin ardından albümün ortaya çıktığını söyleyen sanatçı, 25 yıl aranın ardından neden albüm çıkardığını şu sözlerle anlattı:

"Kardeşim Ahmet'in güzel bir sözü vardı, aynısını ben de söylemek istiyorum. 'Biz, şiir okudu, şarkı söyledi diye, soruşturma geçirmeyen, hapse girilmeyen bir ülke istiyoruz.' Mesela zamanında Sayın Cumhurbaşkanımızı da bir şiir okuduğu için içeriye attılar. Ahmet, onun üzerine söylemişti bu sözü. Ben 3 yıl boyunca Türkiye'nin her yerinde 'Hodri Meydan' şarkımı okudum ve insanlara tepkilerini sordum. 'Bu bizi anlatıyor, lütfen bunu albümüne koy abi' dediler. O da albümün çıkış parçası oldu.

Ben ülkemi gerçekten çok seviyorum, ister sağcı, ister solcu olsun, Kürt ya da Laz olsun bir ayrım yapmıyorum. Resimlerimde de bunu vurgulamaya çalışıyorum. Benim amacım bu ülkenin insanlarının kardeşçe yaşaması."

Kaya ayrıca, ailesinin ve kendisinin hikayesini anlatan bir film yapmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

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