Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Ailece el ele verip toprağı sanata dönüştürüyorlar
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Ailece el ele verip toprağı sanata dönüştürüyorlar

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde, çanak ustası anne ve baba, çocuklarının da yardımıyla atölyelerinde ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Haber Merkezi AA
Akkuş ailesi
Akkuş ailesi

Ortaokul yıllarında mesleğe başlayan 38 yaşındaki Muharrem Akkuş, 16 yıldır da eşi Özlem Akkuş (34) ile toprağı sanata dönüştürüyor. Çifte, ürünleri hazırlarken, mesleği öğrettikleri çocukları da yardımcı oluyor.

Anne Özlem ve baba Muharrem Akkuş, oğulları Deniz (14) ile tezgahta çamura şekil verirken, kızları Melisa (12) da kurumaya bırakılan ürünlerle ilgileniyor.

Muharrem Akkuş, yaptığı açıklamada, "Sanat altın bileziktir." atasözünden yola çıkarak mesleğini eşine ve çocuklarına öğretme yolunu seçtiğini söyledi.

Mesleğin Avanos'ta babadanoğla geçtiğini ifade eden Akkuş, "Babamdan öğrendim, evlendikten sonra eşime öğrettim, şimdi de oğlumu yetiştiriyorum. Eşimle atölyede çalışıyoruz, oğlum ve kızım da okuldan sonra ve hafta sonları bize yardım ediyor" dedi.

Akkuş, çevresindeki diğer çanak ustalarının, ailesiyle çalışmasından dolayı kendisini takdir ettiğini belirtti. El birliğiyle ortaya çıkardıkları ürünlere talebin yoğun olduğunu dile getiren Akkuş, "Yoğurt kabı, kebap ve su testileri ile süs eşyalarından daha çok yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz, aracı firmalarla da yurt dışına satış yapıyoruz. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Çevresinden güzel tepkiler alıyor

Özlem Akkuş ise evliliklerinin ilk günlerinden beri atölyede eşiyle çalıştığını ifade etti. İlgi duyduğu için mesleği öğrenmek istediğini, toprakla uğraşarak ortaya güzel ürünler çıkarmaktan mutlu olduğunu anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

REKLAM

"Seviyorum bu işi. Birlikte mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Hevesli olduğum ve el yatkınlığım bulunduğu için işi kolay öğrendim. İlçede çanak ustaları genelde erkeklerden oluşuyor. 'Erkek işini kadın yapamaz.' denir ama istendiğinde yapılabiliyor. Eşimle aynı atölyede çalışmak da güzel. Bir arada olmaktan hiç sıkılmadık. Bazen izin yapıp evde olduğumda daha çok sıkılıyorum. Eşlerin birbiriyle çalışması güzel bence. Çevremden güzel tepkiler alıyorum."

Deniz Akkuş da el sanatlarına ilgi duyduğunu söyledi. Güzel sanatlar fakültesine giderek mesleğe yenilikler katmayı hedeflediğini belirten Akkuş, "Okuldan sonra, boş vakitlerde babam ve anneme yardım etmek için atölyeye geliyorum" dedi. Melisa Akkuş da çanakçılığın kendisi için keyifli bir uğraş olduğunu dile getirdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler
FOTOĞRAF 9
Title
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Title
Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti.
Title
Süper Haber'in haberine göre, Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış:
Title
Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.
Title
Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.
Title
Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi.
Title
Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek.
Title
Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek.
Title
Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.
Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesine ziyaretçi akını
HAYAT
Hoca Ahmet Yesevi Türbesine ziyaretçi akını
El Hamranın ruh ikizi

El Hamra'nın ruh ikizi

Alcazar; İslam sanatının şahikalarının ev sahibi.
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Hakurka operasyon

Hakurk'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazıdan sonuç çıkmadı.
Ateş sınır<br>görevine hazır

Ateş sınır
görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Kanıtlandı

Kanıtlandı

Dünya çapında zayıflattığı belirlenen 25 gıda!
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.

Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.
'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.