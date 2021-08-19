Akademisyenleri dikilme eylemi yapan Boğaziçi en iyi üniversiteler listesinde yok

Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nı (ARWU) yayımladı.
TÜRKİYE'DEN 8 ÜNİVERSİTE LİSTEDE
Listeye Türkiye'den sekiz üniversite girdi. O üniversiteler İstanbul, Dokuz Eylül, Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLK 500'DE
İlk 500 içinde Türkiye'den sadece İstanbul Üniversitesi (İÜ) yer aldı. İstanbul Üniversitesi, sıralamanın; yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıldığı listede 401-500 bandında yer aldı.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTE'Sİ LİSTEDE YOK
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından, akademisyenleri dikilme eylemi başlatan ve 5 aydır bu eylemi sürdüren Boğaziçi Üniversitesi, listeye giremedi.