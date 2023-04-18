AKM Çocuk Sanat Festivali başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Çocuk Sanat Festivali ile başladı. Hafta boyunca bayram coşkusu yaşatacak olan festivalle çocuklar atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi AKM Tiyatro Salonun’da minikler için “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti”yi, İstanbul Devlet Tiyatrosu da “Siz Ne Dersiniz” ve Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam”ı sahneleyecek. AKM’de 23 Nisan’a kadar sürecek olan festivalde ücretli ve ücretsiz birçok etkinlik minikleri bekliyor. Detaylı bilgi için AKM’nin web sitesi ziyaret edilebilir.