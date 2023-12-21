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Gazze için Oradaydılar

Aralarında Yavuz Bingöl, Azerin ve Sinan Akçıl’ın da olduğu sanatçılar, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gazze İçin Ben de Oradayım'' konserinde sahne aldı. Gelirleri Gazze’ye bağışlanacak konserde konuşan Yavuz Bingöl, “Biz karanlığa mahkum olanlardan değiliz, gerçeği görenlerdeniz” dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 21/12/2023 الخميس
Güncelleme: 01:24 - 21/12/2023 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara 'dur' demek, ateşkes çağrısı yapmak ve Filistin halkına yardım göndermek adına organize edilen “Gazze İçin Ben de Oradayım'' konseri AKM'de gerçekleşti. ''Gazze İçin Ben de Oradayım'' konseri, TRT Müzik'ten de canlı olarak yayınlandı. Konsere yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı katıldı. Çok sayıda sanatçının katıldığı geceye, aralarında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oktay Kaynarca, Engin Altan Düzyatan, Sabahat Akkiraz, Uğur Işılak, Yücel Arzen, Coşkun Başbuğ, Abdülhamid Gül, Sibel Taşcıoğlu, Fatih Kısaparmak, Hülya Koçyiğit, Murat Ünalmış gibi isimler de video mesaj gönderdi.

KAFASINI KUMA GÖMENLER VAR

Etkinliğin organizatörü Yavuz Bingöl, konserin açılış konuşmasında “Gazze’de ölen çocuklar ve anneleri anlamak için Gazzeli olmaya gerek var mıdır? Sadece insan olmak yeterli değil midir? Biz karanlığa ve esarete mahkum olanlardan değiliz, biz gerçeği gören ve anlatanlardanız. Biz bu acıyla yüzleşen ve özgürleşenleriz. Gazzeli çocuklar ve anneleri, sizler için daha fazlasını yapmadığımız için bizi affedin” dedi. Sanatçı Elif Buse Doğan ise “Bugün hep birlikte Gazze için sesimizi yükseltmeye geldik. Umarım birilerine örnek olur. Bu savaş bir an önce biter ve 2024’te savaş diye bir şey olmaz” ifadelerini kullandı. Gazze İçin Ben de Oradayım diyen Sinan Akçıl, “Kafasını kuma gömen çok arkadaşım var sanat camiasında. Onlara bir mesaj olsun bu konser” diye konuştu.

TÜM GELİR GAZZE’YE GİDECEK

Sunucu Okan Bayülgen dünyanın yaşananlara nasıl seyirci kalabildiğini sorarak, “Seyirci kalmayan sizlere teşekkür ediyorum. Bu geceyi paylaşan herkes, sessiz kalmayanlar. Sesimizi yükseltmemiz lazım. Şarkı söylemek lazım, türkü söylemek lazım. Haykırmak lazım, paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin” dedi. Gecede; Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Murat Kekilli, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu (video), Orhan Hakalmaz, Elif Buse Doğan, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst, İbrahim Sadri ve Sinan Akçıl sahne aldı. Programın tüm bilet ve SMS geliri, "Sanat Hayattır Derneği" tarafından, KIZILAY aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak.


Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz
Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz

İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi. Program sonunda Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında "Uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


#Gazze
#Filistin
#Yavuz Bingöl
#Sinan Akçıl
#AKM
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