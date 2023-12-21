İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara 'dur' demek, ateşkes çağrısı yapmak ve Filistin halkına yardım göndermek adına organize edilen “Gazze İçin Ben de Oradayım'' konseri AKM'de gerçekleşti. ''Gazze İçin Ben de Oradayım'' konseri, TRT Müzik'ten de canlı olarak yayınlandı. Konsere yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı katıldı. Çok sayıda sanatçının katıldığı geceye, aralarında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oktay Kaynarca, Engin Altan Düzyatan, Sabahat Akkiraz, Uğur Işılak, Yücel Arzen, Coşkun Başbuğ, Abdülhamid Gül, Sibel Taşcıoğlu, Fatih Kısaparmak, Hülya Koçyiğit, Murat Ünalmış gibi isimler de video mesaj gönderdi.

Etkinliğin organizatörü Yavuz Bingöl, konserin açılış konuşmasında “Gazze’de ölen çocuklar ve anneleri anlamak için Gazzeli olmaya gerek var mıdır? Sadece insan olmak yeterli değil midir? Biz karanlığa ve esarete mahkum olanlardan değiliz, biz gerçeği gören ve anlatanlardanız. Biz bu acıyla yüzleşen ve özgürleşenleriz. Gazzeli çocuklar ve anneleri, sizler için daha fazlasını yapmadığımız için bizi affedin” dedi. Sanatçı Elif Buse Doğan ise “Bugün hep birlikte Gazze için sesimizi yükseltmeye geldik. Umarım birilerine örnek olur. Bu savaş bir an önce biter ve 2024’te savaş diye bir şey olmaz” ifadelerini kullandı. Gazze İçin Ben de Oradayım diyen Sinan Akçıl, “Kafasını kuma gömen çok arkadaşım var sanat camiasında. Onlara bir mesaj olsun bu konser” diye konuştu.