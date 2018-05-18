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HayatAlaeddin Yavaşçaya fahri doktora verildi
KÜLTÜR SANAT

Alaeddin Yavaşça'ya fahri doktora verildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından, klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'ya fahri doktora belgesi verildi. Törende, fahri doktora belgesini Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'tan aldı.

AA
Alaeddin Yavaşça'ya verilen fahri doktora belgesini eşi Ayten Yavaşça aldı.
Alaeddin Yavaşça'ya verilen fahri doktora belgesini eşi Ayten Yavaşça aldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından, klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'ya fahri doktora belgesi verildi.

İÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen törende konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yavaşça'nın İÜ'de eğitim aldığını anımsatarak, "Ailesinden aldığı terbiye yanında İstanbul kültürünün, kimliğinin izlerini göstermiş ve etrafına sunmuştur" dedi.

Ak, Yavaşça'nın birkaç işi aynı anda yapan ender insanlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

  • "Hem titizlikle yürüttüğü bir resmi hayatı var ama buna eş zamanlı olarak yine hem kendisini hem toplumu yetiştirecek şekilde bir kültür ve sanat hayatı var. Öyle ki resmi hayatını bitirdiği, noktaladığı andan itibaren de kültür ve sanata yönelik ilgisini, çalışmalarını sürdürüyor olması, bunun sadece bir resmiyete bağlı olmadığını, esasında bilim, kültür ve sanata adanmışlığın bir simgesi olduğunu bize göstermiş oldu."

Yavaşça'nın fahri doktora unvanını fazlasıyla hak ettiğini dile getiren Ak, "Kendisi gibi ve onun gibi olanlar hiç şüphesiz gençlerimizi geleceğe hazırlayacak" ifadesini kullandı.

"Yavaşça soyadını temsil ettiğim için çok mutluyum"

Törende fahri doktora belgesini rektör Ak'tan alan Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça ise çok duygulandığını dile getirdi.

Yavaşça, eşinin böyle bir unvana layık görülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Hislerimi şu an ifade edemeyeceğim ama Yavaşça soyadını temsil ettiğim için çok mutluyum. Ne kadar şanslı bir kadınım. Mezun olduğu okuldan kendisine verilen fahri doktora cübbesini ben giydim ve bu durum bana çok büyük bir şeref, çok büyük bir ödül. Ben bunun ağırlığını nasıl taşıyacağım diye bir an içim titredi. Çok teşekkür ediyorum."

Yavaşça ile ilgili belgeselde gösterildi

Alaeddin Yavaşça ile ilgili bir belgeselin de gösterildiği törende, İÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Aygül Günaltay, Yavaşça'ya fahri doktora verilmesi gerekçesini okudu.

Törende ayrıca, TRT sunucularından Mustafa Yolaşan, Yavaşça ile ilgili anılarını anlatırken, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Saim Akçıl, Yavaşça'ya yazdığı bir şiiri seslendirdi.

Programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

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