Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Profesyonelleri Stratejik İK Buluşması-2026’da bir araya geldi

“Sürdürülebilirlik” temalı 2026 Stratejik İnsan Kaynakları Buluşması’nı, Çanakkale’de gerçekleştirdi.

Çanakkale’de iki gün boyunca devam eden buluşmada sunumlar ve İK uygulamalarına ilişkin paylaşımlarla süreçler değerlendirildi.

“İnsana Değer, Geleceğe Yatırım” anlayışıyla şekillenen programın ikinci gününde ise, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Çanakkale Şehitliği ziyaret edildi.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen buluşma, farklı ülke ve bölgelerden gelen İK profesyonellerini bir araya getirerek güçlü bir birliktelik atmosferi oluşturuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, grup genelinde iletişimi güçlendirmeye, motivasyonu arttırmaya ve insan kaynakları süreçlerinde sürdürülebilir gelişimi desteklemeye yönelik yürütülen çalışmaları vurguladı.

Stratejik İK Buluşmaları; iş birliğini geliştiren, bilgi paylaşımını teşvik eden ve insan kaynakları alanındaki vizyoner yaklaşımları destekleyen değerli bir platforma dönüştü.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Albayrak Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm bölgelerden aramıza katılan ekiplerimizin arasındaki iletişimi geliştirmek, güven ve dayanışma ortamını kuvvetlendirmek, şirket verimliliğini artırmak ve işveren markamızı güçlendirmek için sürekli çalışıyor, yenilikçi fikirler üretmeye gayret gösteriyoruz.

“Bu yıl buluşmamızda sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir kavram olarak değil; insan kaynağımızın gelişimi, kurumsal kültürümüzün devamlılığı ve gelecek nesillere bırakacağımız değerlerin korunması açısından ele aldık. Kurumlarımızın başarısının temelinde güçlü insan kaynağı ve sağlam bir kurumsal hafıza yer alıyor. İnsan kaynakları ekipleri olarak bugün attığımız her adımın yarınlarımızı şekillendireceğinin bilinciyle hareket ediyoruz. ‘İnsana Değer, Geleceğe Yatırım’ anlayışımız doğrultusunda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.”

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği konuşma, grubun çalışan odaklı vizyonunu ve kurumsal sürdürülebilirliğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Buluşmayı değerlendiren Albayrak Grubu İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu, şu açıklamalarda bulundu:

“Sürdürülebilirliği sadece süreçlerimizin değil, insan kaynağımızın da merkezine yerleştirmeyi önemsiyoruz. Kurumlarımızın geleceğe güçlü şekilde ilerleyebilmesi; bilgi birikiminin korunması, çalışanlarımızın gelişiminin desteklenmesi ve kurumsal değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasıyla mümkündür. İnsan kaynakları ekipleri olarak temel hedefimiz, bugün oluşturduğumuz sistemlerle yarının daha güçlü organizasyonlarını inşa etmektir.

Çanakkale’de gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, şehitlikleri ziyaret ederek tarihî mirası yerinde görme fırsatı buldu. Çanakkale ruhunun birlik, fedakârlık ve sorumluluk anlayışından ilham alan buluşma, kurum kültürünün güçlendirilmesine ve ortak değerlerin pekiştirilmesine de katkı sağladı.