Albayrak, Selam Ayetleri Sergisi ile büyük yatırımlarının olduğu Trabzon’a misafir oldu

Albayrak Grubu, güçlü koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturduğu hat sanatı sergileri ile Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda festivalin Şanlıurfa ve Bursa duraklarında büyük bir beğeni toplayan sergileriyle Albayrak, üçüncü adım olarak 5 Temmuz tarihinde Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sanatseverlerle buluştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, Trabzon Şehir Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.
Albayrak Grubu’nun Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden hareketle hazırladığı Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 5 Temmuz tarihinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında yer alan Trabzon Şehir Müzesi’nde misafirleri ile buluştu. Sanatseverlerin ve protokolün yoğun bir ilgi gösterdiği Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi’ne; Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Av. Mesut İskenderoğlu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin katıldı. 5 Temmuz tarihinde, Trabzon Şehir Müzesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 31 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa ve Bursa duraklarına misafir olmuştu.
Bir selama adanan sergi
Kur’an-ı Kerim’in selâm temalı ayetlerinden ilham alan hat eserleri sanatseverlerle buluştu. 12 usta hattatın gelenek ve moderni harmanlayarak Kur’an-ı Kerim’deki “selam” ayetlerinden hazırladığı hat sanatı eserleri geçtiğimiz yıllarda Ayasofya Camii’nde de sergilenmişti.
- “Allah esenlik yurduna çağırıyor.”(Yûnus Sûresi 25) ayetinden,“Engin merhamet sahibi Rabden gelen söz şu olacak: “Selam size!” (Yâsîn Sûresi) ilahi müjdesine kadar uzanan hat yolculuğu, ziyaretçilerini sadece bir sanat sergisine değil; aynı zamanda tefekkür dolu bir manevî iklime de davet ediyor. Albayrak hat sanatı ile 11 yıllık yolculuğunun en güzide örneklerinden olan Selam Ayetleri ile ilahî selamın insana, hayata ve sonsuzluğa dair sunduklarını sanatseverler ile paylaştı.
Albayrak, güçlü yatırımlarının olduğu Trabzon’da
Hat sanatı ile yolculuğunda Türkiye’den dünyaya bir yolculuk gerçekleştiren Albayrak, güçlü yatırımlarının olduğu Trabzon’a misafir oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Bölge Kurulu tarafından Kültür Varlığı olarak tescillenen Trabzon Şehir Müzesi’nde Selam Ayetleri ile misafir olan Albayrak, aynı zamanda Trabzon Limanı’nın da işletmecisi konumunda.
Orta Koridor’un stratejik noktası konumunda olan ve çoklu taşıma modelleri ile hızlı lojistik çözümler sunan Trabzon Limanı, 2003 yılında 30 yıllığına Albayrak Grubu tarafından devralınmıştı. Özellikle Afrika’daki liman yatırımları ile güçlü adımlar atan Albayrak’ın limancılık sektörüne attığı ilk adım olan Trabzon Port iş hacmini her geçen gün artırarak bölgesel ve ulusal istihdama da destek oluyor.
Sergi ziyaret bilgileri
Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 5 – 31 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Şehir Müzesi’nde, her gün 09.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.