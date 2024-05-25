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Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen festivalde sanatseverlerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek Festivali, Türkiye’nin en büyük festivali olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Sergi, 25 Mayıs tarihinde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

Nisa Nur Çavuşoğlu
15:56 - 25/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:56 - 25/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye takdimini Albayrak Gurubu Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönünü yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye takdimini Albayrak Gurubu Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönünü yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye’nin en kapsamlı festivali, 16 şehre misafir olmak üzere yola çıktı. Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa ayağında sergilendi.

Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un gerçekleştirdiği Festival’e Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Hattat İbrahim Şengül'ün yanı sıra Şanlıurfa milletvekilleri Mahir Ünal, Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürü Selim Terzi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de katılım gösterdi.

25 Mayıs tarihinde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 2 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi, Şanlıurfa’dan sonra; Kültür Yolu Festivali’nin Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale ve Gaziantep duraklarına da misafir olacak.

Şanlıurfa’da Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergilendi

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. 13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmişti.

Dinler tarihi için oldukça önemli bir destinasyon olan Şanlıurfa’da İslam tarihinin kültürel miraslarından biri olan hat sanatı eserleri sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıllarda “Kelime-i Tevhid”, “İman Ayetleri” ve “Selâm Ayetleri” gibi temaları işleyen sergimiz gelecek yıllarda da farklı temalarla hayata kazandırılacak.

Türkiye’nin En Büyük Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanatı, kültürü ve tarihi tek bir noktada buluşturmak istediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, 16 şehri gezecek. Toplam 8 ay sürecek Festival, bu özellikleriyle Türkiye’nin en büyük festivali oluyor.

13 Nisan tarihinde Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı ile yola çıkan Festival, 2-10 Kasım tarihleri arasında Antalya’da son bulacak. Turizme katkı sağlaması beklenen Festival, dünyadaki en büyük festivallerden biri olarak sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

#Albayrak Grubu
#Kültür Yolu Festivali
#Şanlıurfa
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