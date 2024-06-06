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Ali Erbaş Hoca açıkladı: Türkiye’den 85 bin Hacı adayının 45 bini kadın

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yıl Hac farizasını yerine getirecek olan hacıların sayılarını açıkladı. Erbaş, ''Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 53’ü olmak üzere 45 bini kadın, yüzde 47’si erkeklerden oluşuyor'' ifadelerini kullandı.

13:16 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:42 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hacı adaylarının kutsal topraklara gelişi sürüyor.
Hacı adaylarının kutsal topraklara gelişi sürüyor.

Mekke-i Mükerreme’de açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Yaş itibariyle en küçük ve en büyük hacı adayımızla sizleri bilahare buluşturacağız inşaallah'' ifadelerini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamalarına şu şekilde devam etti;

'Bin 736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz'

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz.


Öncelikle hac ibadetini bir irşat sürecine dönüştürmek istiyoruz. Bu amaçla en yetkin hocalarımızdan 76 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 430 kadın irşat görevlimiz var. Yine 378 kafile başkanı ve bin 736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz.


Diyanet TV ve Diyanet Dijital ekiplerimiz buradalar. Yaptıkları yayınlar ve ürettikleri içeriklerle irşat hizmetlerimizi daha güçlü ve kalıcı hale getiriyorlar.


'84 bin hacı adayının yüzde 53'ü kadın'

Toplam 4.128 kişilik bir ekiple Mekke’de ve Medine’de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 503 kişilik bir sağlık ekibi de bulunmaktadır.

Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 53’ü kadın, yüzde 47’si erkeklerden oluşuyor. Bugün itibariyle hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine’ye intikal etti.


Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Yaş itibariyle en küçük ve en büyük hacı adayımızla sizleri bilahare buluşturacağız inşaallah.


'Suudi Arabistan’ın yetkililerine de çok teşekkür ediyorum'

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de çocuklardan özel bir grup da oluşturduk. Sizleri onlarla da buluşturacağız inşallah.


Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Sözlerimin sonunda şunu da ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmesi noktasında Suudi Arabistan hac bakanlığıyla çok iyi bir iş birliğimiz var. Biliyorsunuz “Tarik-i Mekke” projesiyle vatandaşlarımızın havaalanında hiç bekletilmeden intikalleri sağlanıyor. Buradan, hacılara yönelik hizmetleri için dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan’ın yetkililerine de çok teşekkür ediyorum.


Nihayet'in yeni sayısı çıktı: Farklı açılardan hac ibadeti

Hac ibadeti, milyonlarca insanı, belki de hayatlarında ilk ve son kez olmak üzere memleketlerinden çıkartacak, nemli gözlerle izledikleri topraklara getirecek. Bir sohbette, bir vaazda dinledikleri kahramanları ve olayları onlar için yeryüzüne indirecek. O peygamber, o ashap, o mekânlar somutlaşacak, dokunma seviyesine gelecek. Hac ibadeti, üzerine farklı açılardan düşünmeye hem uygun hem layık bir ibadet. Sadece İslam’ın haccı değil, farklı dinlerin hac olarak adlandırdıkları, evinden çıkmayı, yürümeyi, tırmanmayı, kutsal bir merkezi ziyaret etmeyi, kurban kesmeyi içeren o ritüelin kendisi bizzat ilginç. Bütün bu çeşitliliği ve renkliliği içinde hacca bakmaya çalıştığımız bir sayı ile karşınızdayız. Sınırlı sayfalar içinde, neredeyse sınırsız diyeceğimiz bu konuyu kurcaladık. Bu sayıyı hazırlarken de fark ettik: hac üzerine bu tür sayılardan ne kadar yapılsa yine de az. Özetle Nihayet bu sayısında, hac ibadetini masaya yatırıyor.

#Kabe
#Hac
#Mekke
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