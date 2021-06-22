Hayat Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaştan kötü haber Yoğun bakıma alındı
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Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan Tektaş'ın kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaştan kötü haber: Yoğun bakıma alındı (Alişan’ın kardeşi kim? Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?)
Selçuk Tektaş ve ağabeyi Alişan

Ünlü türkücü Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Alişan'ın hastalığı ayakta atlattığı öğrenildi.

Kardeşi Selçuk Tektaş ise evinde istirahat ederken durumunun ağırlaşması üzerine hemen hastaneye yatırıldı. Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARDEŞİM"

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından kutlayan ünlü şarkıcı, "Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Tektaş kimdir?

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

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