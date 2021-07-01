Hayat Alişanın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili son gelişmeleri ünlü sanatçı aktardı
AKTÜEL

Alişan'ın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili son gelişmeleri ünlü sanatçı aktardı

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, önceki gün meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti. İpek, Tektaş ile ilgili güzel haberler olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
​Alişanın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili son gelişmeleri ünlü sanatçı aktardı
Selçuk Tektaş ve kardeşi

Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldı. Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Çok şükür güzel birkaç haber var. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş" açıklamasını yaptı. Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.

Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşinden üzücü haber: 'Durumu çok kritik, dua istiyoruz'
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Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşinden üzücü haber: 'Durumu çok kritik, dua istiyoruz'

HASTANE ÖNÜNDEN AYRILMIYORLARDI

Geçtiğimiz hafta Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş, hastane önünde gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalışmıştı.

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