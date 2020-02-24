Hayat Alkollü araç kullanırken yakalanan fenomen Ata Benli İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı
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Alkollü araç kullanırken yakalanan fenomen Ata Benli “İmamoğlu” yalanıyla polislere iftira attı

Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan sosyal medya fenomeni Ata Benli, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bunun üzerine Trafik Kanunu gereği Benli'nin ehliyetine el konuldu, hakkında para cezası uygulandı ve aracı otoparka çekildi. Benli ise sosyal medyada kamuoyunu yanıltan ve hakkında işlem yapan polislere iftira atan paylaşımlar yaptı. Trafik polislerinin kendisine 'Erdoğan mı, İmamoğlu mu' diye sorduğunu, alkometre cihazına üflemesine rağmen hakkında işlem uygulandığını iddia etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetreye üflemediğini duyurdu. Benli, iddialarının yalanlaması üzerine paylaştığı tweetleri silip emniyet camiasından özür diledi. Ata Benli bir milyondan fazla takipçisi olan onaylı twitter hesabını da kapattı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli'nin paylaşımlarının yalan olduğunu açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli'nin paylaşımlarının yalan olduğunu açıkladı.

Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Ata Benli, alkollü araç kullanırken yakalandığı polislere iftira atarak siyasi kamuoyu oluşturmaya çalıştı.
22 Şubat'ta Avrasya Tüneli girişinde rutin trafik kontrolünde aracı durdurulan Ata Benli, alkol muayenesinde alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polislere alkollü olduğunu beyan eden Benli'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği işlem yapıldı. Ehliyetine iki yıl boyunca el konulan, para cezası kesilen ve aracı otoparka çekilen Benli, sosyal medya hesabından polisleri hedef alan paylaşımlar yaptı. Trafik polislerinin kendisine 'Erdoğan mı, İmamoğlu mu' diye sorduğunu, sonra da alkometreye üflemesine rağmen, üflemediği için hakkında işlem uygulandığını iddia eden Ata Benli, sosyal medyada siyasi bir kampanya başlattı.

Ata Benli'nin sosyal medya paylaşımları.

Ata Benli'nin sosyal medya paylaşımı.

Alkollü araç kullanırken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü üzerine bir açıklama yaparak, Benli'nin iddialarını yalanladı. Açıklamada, saat 01.50 sıralarında Yenikapı Avrasya Tüneli girişi uygulama noktasında kontrol ve denetimini yapmak amacıyla durdurulan aracı kullanan Ata Benli'nin alkollü olabileceği değerlendirildiğinden trafik görevlisi tarafından alkol testi yapılmak istendiği belirtildi.

Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bunun üzerine şahsın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmeyi kapsayan 48/9 maddesi gereğince sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınmış, hakkında para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka alınmıştır.
  • Bununla birlikte şahsın sosyal medya hesaplarında daha sonra paylaşmış olduğu şekilde siyasi içerikli (siyasi parti veya devlet büyükleri ile ilgili) olumsuz düşünce, görüş veya kanaat bildirme gibi paylaşımlarda bulunmasını gerektirecek herhangi bir beyanda kati suretle bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesabından yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır."


Özür dileyip sosyal medya hesabını kapattı

Paylaşımlarından dolayı polislerden özür dileyen Ata Benli, söz konusu paylaşımları bir süre sonra sildi. Ata Benli bir milyondan fazla takipçisi olan Bu olayın ardından sosyal medya hesabını da kapattı.

Paylaşımlarından dolayı polislerden özür dileyen Ata Benli, söz konusu paylaşımları bir süre sonra sildi. Ata Benli bir milyondan fazla takipçisi olan Bu olayın ardından sosyal medya hesabını da kapattı.

Ata Benli, paylaşımlarını silip hesabını kapattı.

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