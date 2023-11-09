Almanya'daki gurbetçi Türk'ün bahçesine servet düştü: 400 bin avro değer biçildi

Bild gazetesinin haberine göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesinin ortasına düştü.

Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e 200 bin avroya varan teklifler sunmaya başladı.