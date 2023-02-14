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Hayat

Altı milyon TL'ye satılıyordu: Lüks rezidans depremde mezar oldu

Depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski binaların yanında 3 artı 1, dairesi 6 milyon TL'ye satılan ve yeni yapılmış olan lüks rezidansın da yıkılması dikkat çekti. Uzmanlar, söz konusu yıkımlarla ilgili binaların altından çıkan suların çok önemli ipuçları olduğunu işaret ediyor.

10:31 . 14/02/2023 Salı
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Altı milyon TL'ye satılan lüks rezidans depremde yerle bir oldu.

Altı milyon TL'ye satılan lüks rezidans depremde yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay İskenderun'u da vurdu. İlçede çok sayıda bina yerle bir olurken, vatandaşlar enkaz altında kaldı. İlçede depremle birlikte yıkılan binalardan birinin de deniz manzaralı lüks rezidans olması dikkat çekti.

Lüks rezidans mezar oldu

2 Aralık 2022 tarihinde yani sadece 40 gün önce ilana çıkan rezidansta ve 3 artı 1'lik dairenin fiyatı 6 milyon TL'ydi. Herkes ev hayalini süsleyecek milyonluk bina depremle birlikte vatandaşlara mezar oldu. Depremzedelerden olan bir vatandaş "Gözümüzün önünde çatır çatır gitti. İnanamıyorum hala onun şokundayım." diye konuştu.

Binaların ardından su çıkıyor

Öte yandan bölgedeki ara sokaklarda bazı binalardan sular tahliye ediliyor. Uzmanlara göre caddelere dolan bu su, bölgedeki sıvılaşma hakkında önemli ipucu veriyor. İ.Ü. Cerrahpaşa Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, ATV Haber'e yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada "Bu bölgede aynı etkiyi bütün binalarda görüyoruz. Zeminin zayıf olduğuna işaret ediyor. Sulu bir zemin olduğunu gösteriyor" diye konuştu.




#hatay
#iskenderun
#maraş
30 dakika önce
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Altı milyon TL'ye satılıyordu: Lüks rezidans depremde mezar oldu
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