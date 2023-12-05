Altın Kelebek’te Ünlüler insanlık sınavını geçemedi

Televizyon, müzik ve dijital dünyanın iyilerinin ödüllendirildiği “49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri” sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şikel’in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde, Norm Ender ve korosu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği “Parla” marşını seslendirdi. Ünlü akını yaşanan gecede Gazze için çıkan sesler ise cılız kaldı. Gecede “Kulüp” dizisindeki rolü ile “En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü”nü alan Ada Erma, eline çizdiği dünya resmiyle Gazze’de hayatını kaybeden çocukları andı. Sunucu Cem Davran da “Filistin’de yapılanı da unutmayalım ne olursunuz. Tamam hayat devam etsin, ama o çocuklar şeker de yiyebilsinler” dedi. Onca sanatçının içinden bir tek Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün, “Hayallerine ulaşmayı bırakın, yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var. Çok yakın bir yerde. Lütfen buna da duyarlı olalım. Gazze’deki tüm çocukların yanındayım” diyerek ödülünü aldı. Bütün bunlar cılız bir alkışla geçiştirildi.