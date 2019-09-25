Hayat Amasrada tapınağa ait sütunlar bulundu
KÜLTÜR SANAT

Amasya haberleri: Kraliçe Amastris’in tarihi tapınak kalıntıları ortaya çıktı!

Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'in tapınağı olduğu düşünülen sütun ve sütun ayakları bulundu.

Haber Merkezi DHA
Amastris’in tapınak kalıntıları.
Amastris’in tapınak kalıntıları.

Amasra’ya adını veren kraliçe Amastris’in tapınak kalıntıları olduğu düşünülen yapılar geçen yıl Amasra Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısı ile gün yüzüne çıkartıldı.

Amasra Kum Mahallesi’nde bir kişiye ait 2 dönümlük arazi üzerinde geçen yıl 2 aylık bir çalışma ile 5 adet sondaj kazısı yapıldı.

5 adet 6 metre boylarında sütun bulundu.

Tapınak yüksekliği 6-7 metre olabilir

Kazılan alanlarda 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu hayvan figür işlemeli taban mermer kaideleri bulundu.

Sütun boylarından yola çıkılarak, tapınak yüksekliğinin 6-7 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Yapılan çalışmaların ardından eserlerin üzerleri bezlerle kapatıldı. Bu yıl hiçbir çalışmanın yapılmadığı alanda kazı çalışmaların başlaması bekleniyor.

Detaylı bilimsel kazıların başlaması için beklemede olduklarını söyleyen Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Geçen yıl müze müdürlüğümüz tarafından orada bir sondaj kazısı yapıldı. Ortaya çıkan eserlerin Kraliçe Amastris’in tapınağı kalıntıları olarak değerlendiriyoruz. Ancak bunu net bir şekilde söylemek şimdilik doğru olmaz, daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılması gerekiyor. Durum bu şekildedir."

Kraliçe Amastris’in tarihi tapınak kalıntılarını ortaya çıkarıldı.

İlçenin tarihi için önemli

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Kraliçe Amastris’in tarihi tapınak kalıntılarını ortaya çıkarılması ilçemiz tarihi için önemli bir gelişmedir. Bu sayede belki de her tarafında tarih olan Amasra’mızda bir ilerleme kat etmiş oluruz. Tapınak kalıntılarının ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için Amasra Kültür ve Turizm Derneği olarak gereken desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

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