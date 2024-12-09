Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’ta başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla başladı. Festivalin ilk konseri, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesince verilen Şehr-i Nuh konseri oldu. Müzikseverlerle ücretsiz buluşturulan konserde, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, selamlama konuşması yaptı. Şırnak’ta ilk kez konser veren Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçıları, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetenek taraması da yaptı.