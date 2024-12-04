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Taş Konak kot mavisine boyandı

Taş Konak kot mavisine boyandı

Halime Kirazlı
04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Berry’nin mavi kotlardan oluşturduğu dünyayı, Nişantaşı’ndaki Tarihi Taş Konak’ta 14 Şubat 2025’e kadar görebilirsiniz.
Berry’nin mavi kotlardan oluşturduğu dünyayı, Nişantaşı’ndaki Tarihi Taş Konak’ta 14 Şubat 2025’e kadar görebilirsiniz.

İngiliz sanatçı Ian Berry’nin “Denim Ötesi (Beyond Denim)” sergisi, Kalyon Kültür’de sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Denim kumaşı çağdaş sanatla ilk kez buluşturan Berry, “Denim Ötesi”yle bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarını Türk sanatseverlerin ilgisine sundu. Berry, kolaj çalışmasını ilk olarak Tony Blair’in gazete kupürlerinden portresini yaparak başladığını söyledi. Daha sonra eğlence amaçlı kotlarını kesen Berry, zamanla anlatmak istediklerini bu şekilde ifade etmeyi tercih ettiğini söyledi. Sergide, sanatçının farklı dönemlerden çalışmaları yer alıyor. Berry’nin mavi kotlardan oluşturduğu dünyayı, Nişantaşı’ndaki Tarihi Taş Konak’ta 14 Şubat 2025’e kadar görebilirsiniz.


SERGİYE VE TÜRKİYE’YE ÖZEL BİR ESER ÜRETECEK

Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan İan Berry, sergisinin tarihi bir konakta yer almasının önemine değinerek, “Ben de evimi hem çalışma hem de yaşama alanı olarak kullanıyorum. Stüdyom evimin alt katında, bu yüzden her yanım kotla çevrili. Bu evin de tarihini merak ediyorum. Şimdilik Arif Mardin’in burada yaşayıp New York’ta büyük bir müzik prodüktörü olduğunu öğrenebildim” dedi. Berry, “Fark ettim ki iplikler arasında inanılmaz bir simetri ve bağlantı var. Türkiye de kültürlerin ve tarihlerin bir araya geldiği, bu simetrinin bir araya geldiği bir buluşma noktası. Türkiye’nin her iki kültürü de yansıttığını düşündüğüm için eseri burada sergilemek istedim” diye konuştu.


#Ian Berry
#kültür sanat
#Kalyon Kültür

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