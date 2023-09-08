Anadolu'nun gizemli efsanesi bu kez sislerin içinden geldi

Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan yapılan açıklamada, "Nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsını, asla umudumuzu kaybetmeden, onu doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalarımıza yılmadan devam ederek, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar neticesinde 1974’ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanlarımız ile görüntülemeyi başarmıştık. Onu kadim topraklarımızda görüntülemek hepimizde büyük bir heyecan uyandırdı ve hepimize sevinç kaynağı oldu. Ardından bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce dört koldan hummalı bir çalışma başlatıldı" denildi.





Anadolu’nun Gizemli Efsanesi Bu Kez Sislerin İçinden Geldi🐆



Anadolu’nun gizemli efsanesi Anadolu parsı(Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Genel Müdürlüğümüzce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.



Ülkemizde nesli tükendiği… pic.twitter.com/gQnQbNjJVx — Milli Parklar (@milliparklar) September 7, 2023

Açıklamada, "Bir taraftan ‘Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeliler Girişimi’ uzmanlarınca leopar türü için hazırlanan bölgesel eylem planı ülkemize uyarlanırken, diğer yandan ‘Anadolu Parsının Eylem Planı’ kapsamında hızla veriler toplanmaya başlandı. Farklı üniversitelerden uzmanların görev aldığı TÜBİTAK projesi ile şimdiden geniş alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlardan elde edilen veriler Pars eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz" ifadeleri kullanıldı.







