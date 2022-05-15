Hayat Anadolunun ressamı Yalçın Gökçebağ Kibele Sanatta
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Anadolu’nun ressamı Yalçın Gökçebağ Kibele Sanat’ta

Ressam Yalçın Gökçebağ’ın “Geçmiş Uzun Sürer” başlıklı sergisi, Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 23 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alacak.

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Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Anadolu’nun ressamı Yalçın Gökçebağ Kibele Sanat’ta
“Geçmiş Uzun Sürer”

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkânı bulan Ressam Yalçın Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştirerek gelecek kuşaklara kültürel bir mirası emanet ediyor. Ressam Yalçın Gökçebağ’ın “Geçmiş Uzun Sürer” başlıklı sergisi, Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 23 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alacak.

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