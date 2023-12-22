Angelina Jolie'den BM'ye 'Gazze' isyanı: Adalet herkes için aynı işlemiyor

ABD'li oyuncu Angelina Jolie Suriyeli gazeteci ve film yapımcısı Waad Al-Kateab ile direktörlüğünü üstlendiği "We Dare to Dream" adlı filme ilişkin yaptıkları röportajda konuştu.
Yaklaşık 20 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında uluslararası çapta çalışmaya başladığını ve insan haklarına yönelik hedefleri olduğunu anlatan Jolie, "İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletlerin de böyle olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.
"Gazze, yaklaşık 20 yıldır açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor"
Angelina Jolie, paylaşımında "İnsani ateşkes talep etmeyi reddederek ve BM Güvenlik Konseyi'nin taraflara ateşkesi dayatmasına engel olarak dünya liderleri de bu suçlara ortak oluyor." ifadelerine yer vermişti.