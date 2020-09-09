Ankara'da müdürlük yaptıktan sonra istifa etti: Köyüne dönüp koyunlara bakıyor

Ankara’da 3 restoranın müdürü olan, 3 çocuk babası Recep Korkmaz (43), hayvancılıkla uğraşmaya karar verdi. Korkmaz, 2018 yılında 10 bin lira maaş aldığı işinden istifa edip, memleketi Karabük’ün Eskipazar ilçesinde koyun yetiştiriciliğine başladı.

Ankara’da işi bıraktığında 3 restoranda 200’ü aşkın personelinin olduğunu ifade eden Recep Korkmaz, "Ankara’da turizm sektöründe çalıştım. Çalıştığım sektörde ilk başladığımda bulaşık da yıkadım, komilik de yaptım, aşçı yardımcılığı da yaptım ama en son seviyesine kadar geldim. 2018 de Ankara’da işi bıraktığımda 3 restoran ve 200’ü aşkın personelim vardı" diye konuştu.

Ankara'da müdürdü, köyüne dönüp hayvan yetiştiricisi oldu.



110 koyun alarak hayvan yetiştiriciliğine başladığını belirten Korkmaz, "Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bu projeyle başladı benim bu serüvenim. 110 koyun aldım, bunlar sakız ve sakız kırması koyunlar. Benim için ilk yıl çok zor geçti. Koyunlar da canlı oldukları için aramızda uyum sorunu oluştu. Ben ve ailem onlara yabancıydık. Elimi havaya kaldırdığımda koyunlar benden kaçıyordu. Zamanla alıştık. Köy hayatını ben ve ailem çok seviyoruz. Ailemle ortak kararımızdı buraya gelmek" dedi.

Ankara'da müdürdü, köyüne dönüp hayvan yetiştiricisi oldu.

ÇİFTÇİLİK ÖNERİSİ

Büyük şehirlerde asgari ücretle çalışanlara köylerine dönerek çiftçilik yapmalarını öneren Korkmaz, "Büyük şehirlerde asgari ücretle çalışanlar eğer imkanları varsa köylerinde kullanmadıkları atıl alan varsa, evleri varsa gelsinler. Bu şekilde hem tarım hem de hayvancılık canlanmış olur. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Ben köy hayatını çok seviyorum. “Ankara’da müdürdü bıraktı, hayvancılığa başladı” diyenler oluyor, ben hiç kafama takmıyorum. Çünkü insanın helali ile yaptığı her iş kutsaldır. Biz Türkiye olarak her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu küçükbaş veya büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de olsun dünyada parmakla gösterilebilecek bir seviyeye gelebiliriz. Gelmememiz için hiçbir engel yok. Tertemiz hava, bol oksijen, doğal bir yaşam yani her şey bizim elimizde. Yeter ki sabredelim ve sevelim" ifadelerini kullandı.

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Ankara'da müdürdü, köyüne dönüp hayvan yetiştiricisi oldu.

FOTOĞRAF 10 Antalya merkezli Akdeniz Bölgesi'ne hizmet veren bir yedek parça firmasının bölge sorumlusu olan evli ve 1 çocuk babası Ömer Mırçık, 'çocukluk aşkım' dediği hayvancılıkla uğraşmaya karar verdi. Yaklaşık 7 ay önce de 6 bin lira maaş aldığı işinden istifa edip, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Konyabucağı mevkiindeki dağlık alanda çiftlik kurdu. Mırçık, kızı Duru'nun adını verdiği çiftliğinde 'ildo france' koyunu ve 'alpine keçisi' yetiştiriciliğine başladı. ŞEHRİN STRESİNDEN KAÇIP DAĞA YERLEŞTİ: Ömer Mırçık, çocukluk hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü şöyle anlattı: Antalya'da yedek parça firmasında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde bölge sorumlusu olarak çalışıyordum. Otomasyon sistemi ve yoğun tempodan dolayı, bir de insanlarla uğraşmanın daha fazla zor geldiğini anladığımdan dolayı çocukluk hayalim ve çocukluk aşkım olan ve bu aşkı bana aşılayan babamın sayesinde hayvancılık yapmaya karar verdim. Zaten hayvancılık hayatımın bir yerinde olacaktı. Ama bunun ne zaman olacağını konusunda fikrim yoktu... Yaklaşık bir yıl önce ırk araştırmalarına başladım. Yer araştırmaları sonrasında geçen ocak ayı itibariyle şirketimden istifa edip, kiraladığımız bu bölgeye yatırım yaptık. 21 dönüm boş tarla üzerine 3 tane ısı yalıtımlı çadır sistemi kurduk. Maliyeti 150 bin TL'yi buldu. Koyun ve keçi olmak üzere küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Dünyanın her yerinde hızlı kilo artışı olan bir ırk yetiştiriyorum. ÇADIRINA KENDİ ÇAPINDA KİTAPLIK KURDU: Antalya'da çalışırken çok yorulduğunu, stresli ve sıkıntılı bir yaşam sürdüğünü, kitap okumaya bile fırsat bulamadığını kaydeden Ömer Mırçık, Eşimle konuşacak halim dahi olmuyordu. Şimdi ise boş vakitlerimi kitap okuyarak, değerlendiriyorum. Misafirlerime kitap veriyorumdedi. 'ÇOĞU KADIN KABULLENMEZ' Çiftlikte tek başına yaşayan, ailesinin ise Eğirdir kent merkezinde olduğunu anlatan Ömer Mırçık, şöyle devam etti: Haftanın yedi günü 24 saat buradayım. Eşimin hakkını ödeyemem. Bu işe girerken maddi manevi desteğini esirgemedi. Sabrı konusunda desteğini esirgemedi. Şehir hayatında her gün saat 08.30'da arabalarımızın kontağına basmamız lazımdı. Ama burada canlı yetiştiriciliği yaptığım için saat 04.00-05.00'de hayata başlıyorum... Günün ilk saatinde ufak çaplı gezdirme ve hava aldırma yapıyorum. Koyun ırkı zaten 09.30'da yatışa geçiyor. Gündüz keçilerle ilgileniyorum. Hastalıkları ve ters gördüğümüz durumlar varsa bakımlarını yapıyorum. Saat 16.00'ya kadar yemleri hazırlıyorum. Hayvanların bakımlarıyla ilgili olarak buraya veteriner girmesini istemedim. Kendim yapmak istedim. KİMSEDEN DESTEK ALMADI HER ŞEYİ KENDİSİ YAPTI Bu hayalini gerçekleştirirken kimseden destek almadığını, kredi ve devlet hibesi kullanmadığını da ifade eden Ömer Mırçık, 18 tane 'ildo france' ve 13 tane 'alpine' keçisiyle başladık. Süt verimiyle meşhur bir ırk. Amacım süt keçiciliği . Bütün hayvanlarımızı kuzu olarak aldık. 31 hayvanımız var dedi. 'STRES VE SIKINTILI HAYAT KAZANDIĞINIZ PARAYA EŞ DEĞER DEĞİL': Ömer Mırçık, Primlerle beraber 6-7 bin TL civarında maaşım vardı. Şehirdeki insanların stresi ve sıkıntısı kazandığınız paraya eş değer değil. Bana '6-7 bin TL maaşı alıyorsun, niye geldin' diyorlar. Ama huzur ve rahatlık 5- 6 bin TL'lerden daha iyi yerlere getiriyor. 1 yıl gelir beklemiyorum. Hayvan satışı olması halinde de parayı sermaye olarak kullanacağım diye konuştu. İşinden istifa edip, çocukluk aşkı olan hayvancılığa başladı Antalya'da bir yedek parça firmasının Akdeniz bölge sorumlusu olan Ömer Mırçık (32), çok sevdiği hayvancılık uğruna işinden istifa edip, kurduğu çiftliğinde çobanlık yapmaya başladı. Kızı Duru'nun adını taşıyan çiftlikte 32 koyun ve keçi besleyen Mırçık, "Bazen huzur ve rahatlık, emin olun sizi, 5-6 bin liradan daha iyi yerlere getiriyor" dedi.

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