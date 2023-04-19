Ankara'nın global yerlisi Beypazarı doğal maden suyu

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan
Ankara ile özdeşleşen en önemli markalardan olan Beypazarı Doğal Maden Suyu 7 kıtada, 30 ülkeye ihracat yaparak, sektöründe Türkiye’nin bayrağını uluslararası arenada lider misyonuyla temsil etmektedir.
1957 yılında kurulan Beypazarı Maden Suyu bugün 70 bin m² kapalı alana kurulu tesisinde, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahip ve 6 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduran lider maden suyu şirketi konumundadır. Beypazarı Maden Suyu 30 şirketlik pazar içerisinde tek başına tüketimin dörtte birini karşılamaktadır Kurulduğu ilk günden beri aynı kaynaktan gelen doğal maden suyunu kendine has yapısını değiştirmeden dolum yapan tesislerde üretim, tam otomasyonlu makinalarla el değmeden yapılmaktadır.
Üretimin ilk aşamasından ürünün fabrikadan ayrılmasına kadar geçen süreçte alanında uzman mühendislerle tüm laboratuvar testlerini gerekli standartlarına göre yapan firma ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ve FSSC 22000 kalite belgeleri güvencesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
7 kıtada 30 ülkeye ihracat
Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan şu ifadeleri kullandı:
- “Şu anda 7 kıtada 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avusturalya’dan Güney Afrika’ya, Amerika’dan Çin’e kadar ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunma adına önemli adımlar atıyoruz. Yeni yatırımlarla hem üretimimizi hem ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Türk’ün olduğu her ülkeye Türk maden suyunu ulaştırmak, Beypazarı’nı küresel bir marka haline getirmek ve ülkemizi tüm dünyada tanınmasına katkı sağlamak amacındayız. Maden suyu tüketimi özellikle Avrupa ve Amerika’da oldukça yaygındır. Maden suyunun içinde bulunan minerallerin insan sağlığına olan faydaları konusunda batı toplumunun bilinç düzeyi çok daha yüksek. Ayrıca yaygın damak tadı olarak da maden suyunu sofralarında severek tüketiyorlar. Türkiye de maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak dünyada ilk 10’a giriyor. Dolayısıyla yurtdışında ciddi talep gören maden suyunu ihraç etme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Beypazarı maden suyu olarak Türkiye’de kendi vatandaşımıza adeta bir sağlık iksiri olan maden suyumuzu ulaştırmak birinci önceliğimizdir. Yaptığımız yeni yatırımlarla üretim kapasitemizi artırıp, ihracat payımızı da yükseltmek hedefindeyiz.”
Türkiye’nin en büyük ve ileri teknolojiye sahip maden suyu dolum tesisine sahip olan Beypazarı Maden Suyu, dünyanın en sağlıklı içeceklerinden olan maden suyunun tanıtılıp sağlıklı bir yaşamın parçası olarak tüketim alışkanlığının yaygınlaşmasını misyon edinmiştir.
Üstün lezzet ödüllü maden suyu
Birçok tüketici tarafından beğeni ile tercih edilen Beypazarı Doğal Maden Suyu kazandığı ödüllerle de adından söz ettiriyor. Beypazarı Doğal Maden Suyu en son Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQ) tarafından mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen
Üstün Lezzet Ödülü’ne (Superior Taste Award) layık görüldü.
Mineral deposu Beypazarı doğal maden suyu
Saatte 300 bin şişe üretim kapasitesiyle, maden suyu denilince akla gelen ilk marka olma başarısını yakalayan Beypazarı Doğal Maden Suyu, kurulduğu ilk günden beri aynı kaynaktan gelen doğal maden suyunu kendine has yapısını değiştirmeden tam otomasyonlu makinalarla el değmeden ve hijyenik koşullarda dolumunu yapmaktadır.
Litresinde en az 1000 mg mineral ihtiva eden doğal maden suları, içme suyundan ve diğer içeceklerden bu özelliği ile ayrılmaktadır. Doğal maden suyu yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde değişik kayaç ve toprak tabakalarına 60 yıla yayılan bir süre boyunca maruz
kalmaktadır. Yeryüzüne çıkana kadar geçirdiği bu yolculuğun farklılığından dolayı her maden suyu da aynı değildir.
Ürün portföyünde sade maden suyunun yanı sıra limon, elma, çilek, mandalina, vişne, nar, karpuz-çilek, mango-ananas, karadut-frenk üzümü, C+ Limon ve fesleğen-limon aromalı maden suyu ve gazoz da bulunan Beypazarı Maden Suyu 13 farklı ürününü yaygın dağıtım ve bayi ayının dışında online platformlarda da tüketicisine ulaştırmaktadır.