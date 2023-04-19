Ankara'nın global yerlisi Beypazarı doğal maden suyu

“Şu anda 7 kıtada 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avusturalya’dan Güney Afrika’ya, Amerika’dan Çin’e kadar ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunma adına önemli adımlar atıyoruz. Yeni yatırımlarla hem üretimimizi hem ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Türk’ün olduğu her ülkeye Türk maden suyunu ulaştırmak, Beypazarı’nı küresel bir marka haline getirmek ve ülkemizi tüm dünyada tanınmasına katkı sağlamak amacındayız. Maden suyu tüketimi özellikle Avrupa ve Amerika’da oldukça yaygındır. Maden suyunun içinde bulunan minerallerin insan sağlığına olan faydaları konusunda batı toplumunun bilinç düzeyi çok daha yüksek. Ayrıca yaygın damak tadı olarak da maden suyunu sofralarında severek tüketiyorlar. Türkiye de maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak dünyada ilk 10’a giriyor. Dolayısıyla yurtdışında ciddi talep gören maden suyunu ihraç etme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Beypazarı maden suyu olarak Türkiye’de kendi vatandaşımıza adeta bir sağlık iksiri olan maden suyumuzu ulaştırmak birinci önceliğimizdir. Yaptığımız yeni yatırımlarla üretim kapasitemizi artırıp, ihracat payımızı da yükseltmek hedefindeyiz.”