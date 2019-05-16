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Hayat Anneleri ölen köpek yavrularını biberonla besliyorlar
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AKTÜEL

Anneleri ölen köpek yavrularını biberonla besliyorlar

Antalya'da öğrenciler ve yerleşik yabancılar sokak hayvanlarına dikkati çekmek için hayvan barınağını ziyaret etti. Barınakta biberonla beslenen yavru köpekler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Alman Tierhilfe Süden Derneği ile Türkiye'deki şubesi Gazipaşa Tabiat ve Hayvanseverler Derneği tarafından Korubaşı Mahallesi Sarıağaç bölgesindeki Gazipaşa Sokak Hayvanları Barınağı'nda tanıtım günü düzenlendi.

Barınakta anneleri öldüğü için biberonla beslenen 6 köpek yavrusu, etkinliğe katılanlardan büyük ilgi gördü. Tierhilfe Süden Derneği Başkanı Heide Marie Pickel, barınağın bilinirliğini artırmak için öğrenciler ve çok sayıda yerleşik yabancının katılımıyla düzenlenen programa ilişkin bilgi verdi.

Barınağın hem yerleşik yabancılar, hem de Türk vatandaşları tarafından bilinmesini ve ziyaret edilmesini istediklerini aktaran Pickel, hayvanların bu tür programlarla hatırlanmasının sağlanarak sahiplenilmesinin önünün açılabileceğini dile getirdi.

Yaşamaları için ellerinden geleni yapıyorlar

Barınakta gönüllü çalışan Ümmü Küçük Şalvarcı ise köpek yavrularının bakımıyla ilgilendiklerini belirterek, "Onların yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha gözlerini bile açamayan yavru altı köpeği her iki saatte bir besliyorum" dedi.

Ziyaretçilerden Barbara Kukuk ise Türk halkının hayvan hakları ve sevgisi konusunda duyarlı olduğunu kaydetti. Barınağı ziyaret eden öğrencilerden Dilek Cılız, barınaktaki hayvanları çok sevdiğini ifade etti.

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