'Anneliği' sorgulayan belgesel!

Neslihan Önder
04:0018/03/2026, Çarşamba
BBC.
İngiliz devlet televizyonu BBC’nin Türkiye’ye yönelik yayınları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Kurumun Türkçe servisi, “Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: Kaçamayacağınız bir tuzak gibi” başlıklı haberiyle tepkilerin odağına yerleşti. Söz konusu içerikte, özgürlüğün annelikten daha önemli olduğu ve çocuk sahibi olmanın tükenmişlik ile kimlik kaybına yol açtığı yönündeki görüşlere yer verildi.

SADECE TÜRKÇE VE ARAPÇA YAYINLANDI

İçeriğin 40’tan fazla dilde yayın yapan BBC tarafından yalnızca Türkçe ve Arapça servislerinde paylaşılması “hedefli yayın” iddialarını beraberinde getirdi. BBC’nin kısa süre önce Birleşik Krallık’ta düşen doğum oranlarının ekonomik etkilerini ele alan ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden devlet politikalarını gündeme taşıyan yayınlar yaptığı hatırlatıldı. Aynı kurumun Türkiye’de ise anneliğe olumsuz yaklaşan içeriklerle öne çıkması, “çifte standart” eleştirilerine yol açtı.

İSRAİLLİ UZMANDAN GÖRÜŞ ALMIŞLAR

Haberde, özgürlüğün anne olmaktan daha mühim olduğu, çocuk sahibi olmanın tükenmişlik ve kimlik kaybına yol açtığı, ekonomik yük getirdiği ve bireysel kimliği zayıflattığı gibi görüşlere yer verildi. Üstelik bu görüşlerden birinin sahibinin İsrailli sosyolog Orna Donath olması dikkati çekerken haberin özellikle Türkiye’nin doğurganlık hızındaki düşüşün tartışıldığı bir dönemde yayınlanması nedeniyle algı operasyonu olarak yorumlandı.

İLK ‘OPERASYON’ DEĞİL

BBC, daha önce de Türkiye ile ilgili tartışmalı yayınlarla gündeme gelmişti. 14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala yayınlanan BBC belgeselinde Türkiye’nin diktatörlükle yönetildiği ima edilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin ifadeler yer almıştı. BBC 2015’te terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlarla ilgili de “Dünyanın en güçlü ordusu vatandaşlarıyla savaşıyor” başlığıyla haber yapmış, teröristleri masumlaştırma ve operasyonları çarpıtmaya çalışmıştı. BBC Türkçe, daha önce de "Türkiye'de geçinemeyenler" isimli bir video habere imza atmış ve İstanbul Sultangazi'de yaşadığını iddia ettiği Fatma Çetinkaya'nın sözlerini manşetine taşımıştı. BBC Türkçe'nin geçinemediğini iddia ettiği Çetinkaya'nın lüks yatlarda yaşam sürdüğü ortaya çıkmıştı.



