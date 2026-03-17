Genç çiftlere 10 milyar liralık evlilik desteği

Evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve üzerlerine kayıtlı bir taşınmaz ya da tapu hissesi bulunmaması gerekiyor. Çiftlerin resmi nikah tarihine en az iki ay, en fazla altı ay kalmış olması ve bakanlığın sunacağı evlilik öncesi ile sonrası danışmanlık hizmetlerine iki yıl içinde katılmayı taahhüt etmeleri şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca, adayların belirli suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmaması ve proje kapsamında daha önce kredi kullanmamış olmaları isteniyor. Başvurular, Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirme ile gerçekleştiriliyor.