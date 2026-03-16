16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasası, yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izleyerek yatırımcıların odağına yerleşti. Küresel piyasalardaki ons değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle iç piyasada da fiyatlar geri çekilmeye başladı. Güne 5 bin 13 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 5.005 dolardan işlem görüyor. Peki, düşüş yaşayan altında alım fırsatı mı var? İşte 16 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın güncel altın fiyatları ve altının seyrine ilişkin yorumlar.

1 /11 Altın fiyatları, haftanın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık %0,30 ile %0,80 arasında değişen oranlarda değer kaybıyla işlem görüyor. Bu düşüşte özellikle ons altının 5.000 dolar sınırına doğru çekilmesi belirleyici oldu.

2 /11 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.126,2390 Satış: 7.127,1340



3 /11 ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 5.003,67 Satış: 5.005,00



4 /11 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.402,6500 Satış: 11.653,4500



5 /11 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 45.600,8700 Satış: 46.461,2600



6 /11 TAM ALTIN FİYATI

Alış: 46.820,00 Satış: 47.250,00



7 /11 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 22.730,89 Satış: 23.303,92



8 /11 ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 45.604,30 Satış: 46.465,31



9 /11 CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

10 /11 İç Piyasa ve Kapalıçarşı'da Son Durum Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da gram altın 7.130 TL bandında dengelenmeye çalışırken, çeyrek altın satış fiyatı 11.850 TL seviyelerine kadar çekilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta sonuna oranla daha sakin bir seyir izleyen piyasada, yatırımcılar kritik destek seviyelerini takip ediyor.