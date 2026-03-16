Altın piyasasında "Pazartesi" hareketliliği: Haftaya düşüşle başlayan altında alım fırsatı mı doğdu? 16 Mart güncel altın fiyatları

Altın piyasasında "Pazartesi" hareketliliği: Haftaya düşüşle başlayan altında alım fırsatı mı doğdu? 16 Mart güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
08:49 16/03/2026, Pazartesi
16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasası, yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izleyerek yatırımcıların odağına yerleşti. Küresel piyasalardaki ons değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle iç piyasada da fiyatlar geri çekilmeye başladı. Güne 5 bin 13 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 5.005 dolardan işlem görüyor. Peki, düşüş yaşayan altında alım fırsatı mı var? İşte 16 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın güncel altın fiyatları ve altının seyrine ilişkin yorumlar.

Altın fiyatları, haftanın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık %0,30 ile %0,80 arasında değişen oranlarda değer kaybıyla işlem görüyor. Bu düşüşte özellikle ons altının 5.000 dolar sınırına doğru çekilmesi belirleyici oldu.

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.126,2390

Satış: 7.127,1340


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.003,67

Satış: 5.005,00


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.402,6500

Satış: 11.653,4500


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 45.600,8700

Satış: 46.461,2600


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 46.820,00

Satış: 47.250,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 22.730,89

Satış: 23.303,92


ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 45.604,30

Satış: 46.465,31


İç Piyasa ve Kapalıçarşı'da Son Durum

Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da gram altın 7.130 TL bandında dengelenmeye çalışırken, çeyrek altın satış fiyatı 11.850 TL seviyelerine kadar çekilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta sonuna oranla daha sakin bir seyir izleyen piyasada, yatırımcılar kritik destek seviyelerini takip ediyor.

Altında alım fırsatı mı?


Piyasa uzmanları, altındaki bu düşüşün bir alım fırsatı mı yoksa yeni bir düşüş kanalının başlangıcı mı olduğunu anlamak için küresel merkez bankalarından gelecek açıklamaların kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

