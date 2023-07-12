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Hayat

Antalya'ya gelen Alman turistin tişörtü: Terapiye ihtiyacım yok Türkiye’ye gideyim yeter

Temmuz ayında 6 milyon turisti ağırlayan kentin Dış Hatlar Terminali'nde çekilen bir görüntü, Alman turistin Türkiye sevdasını gözler önüne serdi. Bir grup turistin üzerinde Türkiye haritası olan ve “Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter” yazılı tişörtleri dikkat çekti.

12:03 . 12/07/2023 Çarşamba
IHA
Antalya 6 milyon turist ağırladı.

Antalya 6 milyon turist ağırladı.

Türkiye bu sene yaz tatiline Kurban Bayramı'yla birlikte girdi. Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatile çıkarılmasının ardından vatandaşlar memleketlerinin yanı sıra tatil bölgelerine de akın etti. Tatil bölgeleri Türk turistlerin yanı sıra yabancı uyruklu vatandaşların da tercih ettiği nokta oldu. Temmuz ayı ilk haftası itibarıyla 6 milyon turisti geride bırakan Antalya, tatil için vatandaşların aklına gelen ilk adresler arasında.

Turizm kenti 2023 turizmi, en parlak yıl olan 2019 verileriyle başa baş gidiyor.

6 milyon kişi ziyaret etti

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan kent, temmuz ayının ilk haftasında 6 milyon rakamını geride bıraktı. Sadece temmuz ve ağustos aylarında 5,5 milyon turistin beklendiği kentte sektör temsilcileri, 2023 yılını 15-16 milyon turistle kapatmayı hedefliyor. Özellikle Kurban Bayramı’nda tıklım tıklım dolan otellerdeki oranlar, bayram sonrası da dış turizmle doluluğunu sürdürüyor.

Almanlar 2019'un üzerinde

Kente milletlere göre en çok turist şu anda Rusya’dan gözükse de, Almanların bu sayıyı temmuz ayında geçeceği öngörülüyor.

Tatil için Türkiye seçen Almanların, 2019 yılındaki rakamların üstüne çıktığı, temmuz ayının devamında ise bu sayıyı daha da yukarı çekerek ilk sıraya çıkacağı belirtiliyor.

"Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter"

Almanya’dan Antalya’ya gelen turist grubu, üzerinde Türkiye haritası olan ve “Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter” yazılı tişörtlerle geldi.



#Antalya
#Almanya
#Rusya
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