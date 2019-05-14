Apartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

İnegöl Sinanbey Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan Arap Dede Türbesi, konumuyla görenleri hayrete düşürüyor. Zaman zaman kuyrukların oluştuğu türbede Ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi akını yaşanıyor.

Arap Dede Türbesi

Halk ziyarete gidiyor

Konuyla ilgili konuşan Sinanbey Cami imamı Ahmet Gümüş, "Büyüklerimizden aldığımız bilgilere göre, burada Osmanlı döneminden bir medrese olduğu, Arap Dede’ninde bu medresenin görevlisi olduğu biliniyor. Halkımız burayı ziyaret ediyor. Türbenin üzerine apartman dikilmiş. Bu da ziyaretçileri şaşırtıyor" dedi.

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