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Arazide karşısına çıktı! Diyarbakır’da dev yılan paniği: Tam 3 metre uzunluğunda

Arazide karşısına çıktı! Diyarbakır’da dev yılan paniği: Tam 3 metre uzunluğunda

17:0912/06/2026, Cuma
IHA
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Diyarbakır’da 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Diyarbakır’da 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi. Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı.

Çınar ilçesinin kırsal Halıören Mahallesi’nde arazide bulunan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda siyah yılana denk geldi.

Vatandaş, sürünen yılana karışmadan peşinden giderek bir müddet onu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı.



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