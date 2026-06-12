Arazide karşısına çıktı! Diyarbakır’da dev yılan paniği: Tam 3 metre uzunluğunda

Diyarbakır’da 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi. Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı.
Çınar ilçesinin kırsal Halıören Mahallesi’nde arazide bulunan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda siyah yılana denk geldi.
Vatandaş, sürünen yılana karışmadan peşinden giderek bir müddet onu cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı.
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