AREDA araştırdı: Z kuşağı nasıl bir işte çalışmak istiyor?

Z kuşağı, dijital teknolojinin aktif olarak kullanıldığı bir dönemde dünyaya gelmiş olması sebebiyle, iş gücü olarak önceki nesillere göre daha eğitimli ve kendi kararlarını verebilen dominant karaktere sahip bireylerden oluşuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, girişimci yönlerinin ağır olduğunu düşünen Z kuşağı, yüksek oranda kendi işini kurmak istiyor. Aynı zamanda direktifler veren bir yönetici ya da neyi yapıp yapmaması gerektiğini söyleyen iş arkadaşları ile birlikte çalışmaya da pek sıcak bakmıyorlar.

Araştırmada Z kuşağına “Tercih şansınız olsa, nasıl bir işte çalışmak istersiniz?” diye sorulduğunda yüzde 62,0’si kendi işim, yüzde 19,8’i devlet memurluğu, yüzde 15,0’i özel sektör ve yüzde 3,2’si kararsızım cevabını verdi.

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GENÇLERİN ÖNCELİKLİ BEKLENTİSİ PARA KAZANMAK

Aynı araştırmada gençlere çalışma hayatından beklentileri sorulduğunda, yüzde 36,7 para kazanmak yanıtını verdi. Kariyer yüzde 25,0, saygınlık kazanmak yüzde 12,8, tecrübe kazanabilmek yüzde 11,1, kişisel gelişimime katkı sağlayabilmek yüzde 8,0, arkadaş ve çevre edinmek yüzde 5,9 ve bilinir/popüler bir şirkette çalışmak 0,5 ile diğer faktörler olarak sıralandı.



Gençlerin başarı kavramına yönelik algıları incelendiğinde ise çoğunluğunun başarıyı kariyer olarak tanımladığı görüldü. Yaklaşık yüzde 25 oranıyla kariyer sonrasında saygınlık ve huzur gibi kavramların gençler için başarıyı ifade ettiği ortaya çıktı.

GENÇLER İÇİN İLETİŞİM DEMEK 'SOSYAL MEDYA' DEMEK

Araştırma sonuçlarına göre, gençler için sosyal medyada online veya offline arkadaşlarla vakit geçirmek en önemli boş zaman değerlendirme yöntemi. Araştırmada genç katılımcılara “Boş zamanınızı nasıl değerlendirirsiniz?” diye sorulduğunda, yüzde 20,2’si sosyal medyada, yüzde 16,2’si arkadaşlarımla, 14,7’si kitap okuyarak, yüzde 9,1’i konsol oyunları/pc oyunları oynayarak, yüzde 7,9’u spor yaparak, yüzde 7,6’sı ailesiyle, yüzde 5,8’i ev işi yaparak ve yüzde 4,6’sı yalnız kalarak yanıtını verdi.

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Gençlere yöneltilen “Gündeme ilişkin haber almak için en sık başvurduğunuz iletişim kanalı hangisidir?” sorusuna ise, yüzde 61,9 sosyal medya, yüzde 18,1 görsel basın (televizyon kanalları), yüzde 10,1 internet siteleri, yüzde 5,7 yazılı basın (gazete, dergi), yüzde 4,2 komşu ve ailem cevabını vererek kullanılan iletişim kanallarını gözler önüne serdi.

ZEKİ VE KOMİK KARAKTERLER İLE KENDİLERİNİ ÖZDEŞLEŞTİRİYOR

Z kuşağına “Bir dizide veya filmde ne tür oyuncu karakterlerini kendinize daha yakın hissedersiniz?” diye sorulduğunda yüzde 23,8’i zeki, yüzde 22,1’i komik, yüzde 13,9’u hırslı, yüzde 13,6’sı masum, yüzde 11,7’si becerikli, yüzde 6,6’sı kötü ve yüzde 1,8’i güzel olan karakteri kendisine yakın hissettiğini belirtti. Gençler güzel veya yakışıklı olmasından ziyade, zeki ve aynı zamanda komik olan karakterleri kendilerine yakın hissediyorlar.

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Araştırma, 30 Nisan - 6 Mayıs 2022 tarihlerinde 15-24 yaş arasındaki 1100 gencin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CATI “Bilgisayar Destekli Telefon Anket Tekniği” ve CAWI “Bilgisayar Destekli Web Anket Tekniği’’ (Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli) kullanılarak hibrit bir modelle gerçekleştirilmiştir.

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