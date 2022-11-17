Hayat Areda Survey araştırdı Türklerin yüzde 56,7si gelenek ve göreneklerine bağlı değil
KÜLTÜR SANAT

Areda Survey araştırdı: Türklerin yüzde 56,7’si gelenek ve göreneklerine bağlı değil

Areda Survey, sosyometre araştırmasında Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine karşı tutumunu ele aldı. Araştırma bulgularına göre Türk halkının yüzde 56,7’si gelenek ve göreneklerine bağlı olmadığını düşünüyor. Gelenek ve göreneklerine çok bağlı olduğunu ifade edenler ise yüzde 43,3.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Areda Survey araştırdı: Türklerin yüzde 56,7’si gelenek ve göreneklerine bağlı değil
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Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 43,4’ü kendisini gelenek ve göreneklerine çok bağlı görürken, yüzde 56,7’si bağlı olmadığını düşünüyor. Bağlı olmadığını belirtenlerin detayında ise yüzde 41,3’ü kendisini biraz bağlı, yüzde 15,4’ü ise bağlı değil olarak tanımlıyor.

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Araştırmaya göre, gelenek ve göreneklere bağlılık az olsa da yüzde 87,9’u gelenek ve göreneklerin bir toplum için önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 53,5’i gelenek ve göreneklerin çok faydalı olduğunu belirtiyor. Örf ve adetlerin korunması hususunda ise Türk halkının yüzde 91,3’ü oldukça hassas yaklaşıyor ve korunması gerektiğini vurguluyor.

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