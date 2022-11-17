Areda Survey araştırdı: Türklerin yüzde 56,7’si gelenek ve göreneklerine bağlı değil

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 43,4’ü kendisini gelenek ve göreneklerine çok bağlı görürken, yüzde 56,7’si bağlı olmadığını düşünüyor. Bağlı olmadığını belirtenlerin detayında ise yüzde 41,3’ü kendisini biraz bağlı, yüzde 15,4’ü ise bağlı değil olarak tanımlıyor.

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Araştırmaya göre, gelenek ve göreneklere bağlılık az olsa da yüzde 87,9’u gelenek ve göreneklerin bir toplum için önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 53,5’i gelenek ve göreneklerin çok faydalı olduğunu belirtiyor. Örf ve adetlerin korunması hususunda ise Türk halkının yüzde 91,3’ü oldukça hassas yaklaşıyor ve korunması gerektiğini vurguluyor.

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