Hayat Arefi ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir
KÜLTÜR SANAT

Aref'i ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir

Aref’in kendini ısıran yılanı yurt dışından getirdiği için panzehiri bulunmadığını dile getiren Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Yurtdışı kaynaklı petshoplardan alınan ve daha sonra kanalizasyona atılan bu tip yılanlar önümüzdeki yıllarda evlere girebilir” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Muhsin Konuk, panzehir hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Muhsin Konuk, panzehir hakkında bilgi verdi.

Beslediği kobra yılanı tarafından zehirlenen illüzyonist Aref Ghafouri için gereken panzehire yurt dışında ulaşılması, Türkiye'deki olası tehlikeyi de gündeme getirdi. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk'a göre sorunun nedeni yılanın çöl kökenli olması.

  • Yurtdışı kaynaklı petshoplardan alınan türlerin panzehirinin Türkiye'de bulunmadığını belirten Konuk, "Kanalizasyona atılan bu tip yılanlar önümüzdeki yıllarda evlere girebilir" uyarısında bulundu.

Bölgeye göre panzehir üretimi yapılıyor

Hürriyet'in haberine göre, Prof. Konuk, "Bize özgü "çöl yılanı" dediğimiz tür, Türkiye'nin özellikle Güneydoğu bölgesinde var. Ancak tabii ki bizim kendi ülkemizde yaşayan bu tür zehirli yılanlara karşı geliştirdiğimiz sistemler sayesinde panzehirleri de normal bir şekilde üretiliyor. Aref'in en büyük sıkıntısı bu yılanı yurt dışından getirtmiş olması. O yılan nereden gelmişse, panzehiri o bölgede var. Gelişmiş ülkeler ise özellikle insanların çok yoğun olarak gittiği ülkelerde benzer olayları göz önünde bulundurarak bu panzehiri üretiyorlar" dedi.

Aref'in durumu belli oldu: Kısmi felç
HAYAT
Aref'in durumu belli oldu: Kısmi felç

Çin'in en pahalı filmi milyon dolarlar kaybetti
HAYAT
Çin'in en pahalı filmi milyon dolarlar kaybetti

Mehmet Elmas: Başkan Erdoğan sanatı destekliyor
HAYAT
Mehmet Elmas: Başkan Erdoğan sanatı destekliyor

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.