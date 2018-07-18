Aref'i ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir

Beslediği kobra yılanı tarafından zehirlenen illüzyonist Aref Ghafouri için gereken panzehire yurt dışında ulaşılması, Türkiye'deki olası tehlikeyi de gündeme getirdi. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk'a göre sorunun nedeni yılanın çöl kökenli olması.

Yurtdışı kaynaklı petshoplardan alınan türlerin panzehirinin Türkiye'de bulunmadığını belirten Konuk, "Kanalizasyona atılan bu tip yılanlar önümüzdeki yıllarda evlere girebilir" uyarısında bulundu.

Bölgeye göre panzehir üretimi yapılıyor

Hürriyet'in haberine göre, Prof. Konuk, "Bize özgü "çöl yılanı" dediğimiz tür, Türkiye'nin özellikle Güneydoğu bölgesinde var. Ancak tabii ki bizim kendi ülkemizde yaşayan bu tür zehirli yılanlara karşı geliştirdiğimiz sistemler sayesinde panzehirleri de normal bir şekilde üretiliyor. Aref'in en büyük sıkıntısı bu yılanı yurt dışından getirtmiş olması. O yılan nereden gelmişse, panzehiri o bölgede var. Gelişmiş ülkeler ise özellikle insanların çok yoğun olarak gittiği ülkelerde benzer olayları göz önünde bulundurarak bu panzehiri üretiyorlar" dedi.

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