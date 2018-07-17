Aref'in durumu belli oldu: Kısmi felç

Antalya'da illüzyonist gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisi Mısır'daki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediyor.

Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği açıklamıştı.

"Yaşaması mucize"

Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını bildirdi.

Aref'in sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili menajerinin yaptığı açıklama şöyle:

"Arkadaşlar Aref'in tedavi süreci dün başladı. 24 tüp panzehir uygulanacaktır, şu ana kadar 6 tüp uygulandı. Doktorların dediğine göre şu ana kadar yaşaması mucize çünkü panzehirin ilk 6 saat içinde uygulanması gerekiyormuş. Şu an vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor. Tedavinin sonunda geçmesini umuyoruz" dedi.

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