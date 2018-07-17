Hayat Arefin durumu belli oldu Kısmi felç
KÜLTÜR SANAT

Aref'in durumu belli oldu: Kısmi felç

Antalya'da kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından tedavi için Mısır'a götürülen İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu yani panzehir verilecek. Aref'in sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan menajeri de "Doktorların dediğine göre şu ana kadar yaşaması mucize. Vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Panzehrin vücuda 6 saat içerisinde uygulanması gerekiyor.
Panzehrin vücuda 6 saat içerisinde uygulanması gerekiyor.

Antalya'da illüzyonist gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisi Mısır'daki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediyor.

Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği açıklamıştı.

"Yaşaması mucize"

Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını bildirdi.

Aref'in sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili menajerinin yaptığı açıklama şöyle:

  • "Arkadaşlar Aref'in tedavi süreci dün başladı. 24 tüp panzehir uygulanacaktır, şu ana kadar 6 tüp uygulandı. Doktorların dediğine göre şu ana kadar yaşaması mucize çünkü panzehirin ilk 6 saat içinde uygulanması gerekiyormuş. Şu an vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor. Tedavinin sonunda geçmesini umuyoruz" dedi.

Nusret'in restoranı mühürlendi
HAYAT
Nusret'in restoranı mühürlendi

Kenan Sofuoğlu: Motorumun sesinden TBMM’ye geldiğimi anlayacaklar
HAYAT
Kenan Sofuoğlu: Motorumun sesinden TBMM’ye geldiğimi anlayacaklar

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında açıklama
HAYAT
Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.