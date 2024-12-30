Artık kendi ilacımızı üretiyoruz

Benzer gelişmelerin tıbbi cihaz sektöründe de yaşandığını aktaran Hocaoğlu, “2002 yılında 64 milyon dolarlık ihracat ile ülkemizdeki tıbbi cihaz alanında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 11 iken 2019 yılında yaklaşık 640 milyon dolarlık ihracat ile bu oran yüzde 32 seviyesine ulaştı.. Pandemi ile birlikte ülkemizdeki üretim alanında hızlı aksiyon alınması sonucunda hem ülke içi hem de ülke dışı ihtiyacı karşılama noktasında iki yıl gibi kısa bir sürede tıbbi cihaz ihracatında kayda değer bir artış yaşandı.2021 yılında 1,4 milyar doların üzerinde ihracat ile ülkemizdeki tıbbi cihaz alanında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 55 seviyesine ulaştı. Salgın sürecinde dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi durma noktasına gelen sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza aksatılmadan sunulması hatta birçok ülkeye tıbbi cihaz gönderilerek yardımda bulunulması, ülkemizin bu alanda ulaştığı gücün önemli bir göstergesi, üretime dayalı oluşturduğumuz politikaların sonucudur” ifadelerine yer verdi.