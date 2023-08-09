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Arzu Sabancı’dan ırkçı paylaşım: Nişantaşı simsiyah kıyafetlilerle kaplı

Daha önce 'Ülkede mülteci istemiyorum' paylaşımıyla tepkilerin odağı haline gelen Arzu Sabancı, Instagram'dan dikkat çeken bir yazı yayınladı. Yıllar önce Roma’da yaşayan İtalyan bir arkadaşının şehirdeki turist kalabalığından şikayet ettiğini ve kendisinin buna çok şaşırdığını dile getiren Sabancı Nişantaşı ve Bebek'teki Arap turistler için, "Türkçe konuşan yok gibi. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" ifadelerini kullandı. Sabancı'nın paylaşımı sosyal medyada tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı 'Turistler Avrupa'dan gelse şikayetçi olmazdı' gibi yorumlarda bulundu.

09:56 . 9/08/2023 Wednesday
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Sabancı'nın paylaşımı tepki topladı.

Sabancı'nın paylaşımı tepki topladı.

Sabancı ailesinden Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıllar önce Roma’da yaşayan İtalyan bir arkadaşının şehirdeki turist kalabalığından şikayet ettiğini ve kendisinin buna çok şaşırdığını dile getiren Sabancı, şimdi aynı durumu kendisinin yaşadığını söyledi. Sabancı, “Şimdi İstanbulumuz aynı durumda” diyerek Nişantaşı ve Bebek'teki turist kalabalığından şikayetçi oldu. İşte Arzu Sabancı’nın paylaşımı:

"Roma’daki turist sayısından şikayet ediyordu"

"Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma’daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim.

"Simsiyah kıyafetlilerle kaplı"

Şimdi İstanbulumuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."



#Arzu Sabancı
#Nişantaşı
#Bebek
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