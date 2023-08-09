Arzu Sabancı’dan ırkçı paylaşım: Nişantaşı simsiyah kıyafetlilerle kaplı

Sabancı ailesinden Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıllar önce Roma’da yaşayan İtalyan bir arkadaşının şehirdeki turist kalabalığından şikayet ettiğini ve kendisinin buna çok şaşırdığını dile getiren Sabancı, şimdi aynı durumu kendisinin yaşadığını söyledi. Sabancı, “Şimdi İstanbulumuz aynı durumda” diyerek Nişantaşı ve Bebek'teki turist kalabalığından şikayetçi oldu. İşte Arzu Sabancı’nın paylaşımı: