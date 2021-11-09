AK Partili Cahit Özkan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bugüne kadarki en yüksek zam olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber ekranlarında asgari ücret tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söyledi.

Cahit Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002’den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15 , yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranın biz zam yaparak getirmişiz.

Biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar TÜİK’in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor.

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Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır.

"ZAM EN ÜST SEVİYEDE OLACAK"

Orada da görülecektir ki inanın belki de, 2002’den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyonun yüzde 50 üzerinde zam verdiğini az önce ifade ettim buradan elde edebileceğimiz sonuç şudur, inşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim. "

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA OLABİLİR Mİ?"

"Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?" sorusu üzerine Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" diyerek cevap verdi.

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