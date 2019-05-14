Ashab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisi

Putlara tapmayı reddederek dönemin hükümdarından kaçıp sığındıkları mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilen 7 gencin hikayesinin geçtiği yer olduğuna inanılan Ashab-ı Kehf Mağarası, ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler mağaranın ilginç sarkıtları ve mistik havasını yakından görme şansı buluyor. 7 gencin uyuduğuna inanılan bölmeleri gezerek dua eden misafirler ibadetlerini ise mağaranın üst bölümündeki mescitte gerçekleştiriyor.

Öğrendikleri bilgileri yerinde görüyorlar

İnançlarını yaşamak için dönemin hükümdarı Dakyanus'un zulmünden kaçan Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş'un sığındıkları bu mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilirken, köpekleri Kıtmir'in de bu süre zarfında gruba eşlik ettiğine inanılıyor.

Ziyaretçiler, Kuran’ı Kerim’in tefsirinden mağara ile ilgili öğrendikleri bilgileri gelip yerinde görmek istediklerini belirterek, kutsal mekanların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın çeşitli kentleri ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde de Ashab-ı Kehf'e atfedilen mağaralar yer alıyor.

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