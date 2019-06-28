Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Aşırı terleyenleri sevindiren çözüm
GENEL SAĞLIK

Aşırı terleyenleri sevindiren çözüm

Aşırı terleme problemi hem iş hem de sosyal hayatı oldukça olumsuz etkilemektedir. Özellikle yaz aylarını yaşadığımız bugünlerde, bu sorun daha da etkisini hissettirmektedir. Çamlıca Erdem Hastahanesi Dermatoloji Uzmanı Burcu Barutcugil, aşırı terlemenin hiperhidroz olarak adlandırıldığını, basit bir deri sorunu olmadığını ve koltuk altı ter bezlerine botoks yöntemiyle aşırı terleme sorununun hafifletilerek çözülebildiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Terlemenin vücudun ısı dengesini korumaya yarayan bir fonksiyon olduğunu belirten Dr. Burcu Barutcugil, “Vücudun iç ısısı arttığında vücudun soğuması için deri altı damarlarda dolaşım artışı ile radyan soğuma ve terlemeye bağlı buharlaşma ile soğuma mekanizmaları kullanılır. Bu sayede vücudun artmış olan ısısı kontrol altında tutulur. Normal terleme limiti günde 1-2 litredir stres ve egzersiz gibi durumlarda 10 litreye kadar çıkabilir” dedi.

Barutcugil, hiperhidroz teriminin aşırı terleme anlamına geldiğini belirterek, “Hiperhidroz durumunda üretilen ter miktarı vücut sıcaklığını normale döndürecek miktarından fazladır. Genellikle çocuklukta veya ergenlikte başlayan bu durum bazen ömür boyu devam edebileceği gibi bazen de 25-30 yaşlarında kendiliğinden düzelebilmektedir. Obezite, fiziksel egzersiz, sıcak ve nemli ortamlar veya aşırı kalın giyinilmesi durumlarımda oluşan terleme fizyolojik olarak adlandırılır” dedi.

BOTOKS KOLTUK ALTI BÖLGESİNDE ÇOK ETKİLİ

Günümüzde artık sadece basit bir deri sorunu olarak kabul edilmesi mümkün olmayan aşırı terlemenin sosyal ve psikolojik boyutları da olan ve tedâvi edilmesi gereken önemli bir dermatolojik hastalık olduğunu ifade eden Dr. Barutcugil “Koltuk altı terlemesinde tedavi olarak öncelikle topikal aluminyum klorid içeren krem ve solusyonların kullanılması gerekiyor. Avuç içi ve ayak terlemesinde ise öncelikle iyontoforez yöntemi denenmesi gerekli. Eğer etki yoksa botoks uygulaması yapılabilir. Ek olarak, ayak, avuç içi ve koltuk altına uygulanan botoks en başarılı sonucu koltuk altında veriyor” dedi.

REKLAM

ETKİSİ 3 İLE 14 AY ARASINDA SÜRÜYOR

Dermatolog Burcu Barutcugil, tedavinin nasıl uygulandığı ile alakalı olarak bilgi verdi ve sözlerini şöyle noktaladı: ”Botoks, deri içine enjekte edilerek uygulanır. Deri altında ter bezlerini uyaran bir mediatör olan asetilkolin salınımını engeleyerek terlemenin durmasını sağlamaktadır. Etkisi 3-14 ay arasında sürmektedir. Koltukaltı bölgesine uygulanması en kolay alandır. Avuç içi ve ayak tabanı gibi bölgelerde uygulama öncesinde enjeksiyon ile anestezi ve soğuk uygulama yapılmaktadır.”

Günde 5 bardaktan fazlası zarar
HAYAT
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Hayatını feda etti

Hayatını feda etti

​Mursi, özgürlüğünü insanlığın yüksek değerleri uğruna verdi.
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
Yüzde 15 artış yapıldı

Yüzde 15
artış yapıldı

​EPDK'dan elektrik zammına ilişkin açıklama yapıldı.
İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması.
11'i muvazzaf<br>3'ü albay

11'i muvazzaf
3'ü albay

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.
10 dakikayı <br>aşana ceza

10 dakikayı
aşana ceza

Sinema filmi gösterim arası ise 15 dakikayı geçemeyecek.
60'a yükseldi

60'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
İhracat yüzde 12 arttı

İhracat yüzde 12 arttı

​Mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklandı.

Eren’in adı göklerde

Eren’in adı göklerde

Eren Bülbül'ün anısı göklerde yaşayacak.
İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

​Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak.
Dikkat çeken poz

Dikkat çeken poz

Erdoğan ile Trump G-20'de böyle poz verdi.
G-20'de<br>aile fotoğrafı

G-20'de
aile fotoğrafı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana.
1 milyondan fazla

1 milyondan fazla

​Polis Diyarbakır'da 26 ayrı noktada ele geçirdi.
Karı-kocanın<br> makas dehşeti

Karı-kocanın
makas dehşeti

Yarışan karı-koca zincirleme kazaya neden oldu.
Trafikte son durum

Trafikte son durum

FSM'yi kullanacaklar dikkat 4 şerit kapalı.
Evlerinizi <br>terk edin çağrısı

Evlerinizi
terk edin çağrısı

​Tekirdağ'da gece yarısı korkutan patlama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.